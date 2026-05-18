Burnić se oprostio od Karsruhera: Slijedi transfer karijere

Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Dženis Burnić, na Svjetsko prvenstvo će putovati kao slobodan igrač s obzirom na to da se oprostio od svog dosadašnjeg kluba, Karsruhera.

– Draga KSC porodico, nakon tri lijepe godine i moje vrijeme u KSC-u dolazi kraju. Želim zahvaliti navijačima, saigračima i stručnom štabu. Imali smo zajedništvo koje nije svakodnevica u profesionalnom fudbalu – poručio je veznjak.

Burnić je 2023. godine kao slobodan igrač stigao u Karlsruher iz Hajdenhajma (Heidenheim), a igrao je još za Borusiju Dortmund (Borussia), Štutgart (Stuttgart) i Dinamo Drezden (Dynamo Dresden).

Još u martu je “Dnevni avaz” objavio da je za njegove usluge zainteresirana Borusija Menhengladbah (Borussia Monchengladbach), te je taj interes još uvijek aktivan. Za Burnićeve usluge zainteresirana su još dva kluba iz njemačke elite, no imena klubova za sada nisu poznata.

