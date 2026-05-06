Mahmić ima ponudu iz ekipe koja će igrati Ligu prvaka, trener priznao da će ga teško zadržati

Novi reprezentativac BiH Ermin Mahmić na pragu je velikog transfera i po svemu sudeći, mogao bi napustiti češku ligu.

Podsjećamo, on je ove sezone briljirao u Slovanu iz Libereca, a sada je na meti brojnih ekipa, a posebno se izdvaja ekipa Lajpciga, koja će u narednoj sezoni igrati Ligu prvaka.

Također, želi ga i ekipa Slavije iz Praga, mada teško da će njihova ponuda moći finansijski parirati onoj koju daju bogati vlasnici iz Njemačke.

Trener Slovana Radoslav Kovač je kazao da će Mahmića i njegovog saigrača Angeua Ngesana biti skoro nemoguće zadržati.

– Da budem iskren, postoji veliko interesovanje za njih. Imaju određene ponude i procijenili smo da je najbolje da ne igraju ovaj meč. Uz dogovor sa rukovodstvom kluba odlučili smo da momke izostavimo iz postave, kako bismo smanjili rizik od povrede. Ermin također ide na Svjetsko prvenstvo i najvjerovatnije neće igrati ni protiv Jabloneca. Vjerovatnoća odlaska Ngesana i Mahmića je velika, ali naravno ne može se reći da je 100 posto. Ništa nije finalizirano, ali pregovori su u toku. Ponude su veoma interesantne i za klub, a i za igrače. Ne možemo ih zadržati u tom slučaju i potpuno razumijemo odluku da žele otići – istakao je trener.

