Muškarac ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku, u bijegu je

Jedna žena je ubijena, dok je druga teško povrijeđena u jutrošnjoj pucnjavi koja se dogodila u naselju Jehovac kod Kiseljaka.

Prema informacijama policije, riječ je o članovima iste porodice.

Kako je saopćeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, policija je dojavu o pucnjavi zaprimila jutros u 7:55 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni službenici Policijske stanice Kiseljak.

“Na lice mjesta su upućeni policijski službenici Policijske stanice Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane M.P., rođen 1972. godine, iz Kiseljaka, prema dva člana uže porodice (ženskog spola), od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi teško povrijeđeno”, naveli su iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Iz policije su potvrdili da pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK trenutno tragaju za osumnjičenim, te poduzimaju mjere s ciljem njegovog lociranja i hapšenja, pišu Vijesti.

