Srbi i Hrvati žive u gradu pod zemljom jer temperature na površini prelaze 50°C: Imaju pravi raj

Smješten 846 kilometara sjeverno od Adelaidea, u južnoj australijskoj pustinji, nalazi se grad u kojem se život odvija pod zemljom. Na površini, Coober Pedy izgleda kao postapokaliptični prizor – crvena zemlja, prašina, pješčana brda i bez prirodnog drveća. Ispod, kuće s tri spavaće sobe, kupaonice, kuhinje, dnevne sobe, internet i tekuća voda iskopane su u stijeni, na konstantnoj temperaturi od 22 do 24°C tokom cijele godine.

Prema Enciklopediji Britannica, časopisu Smithsonian i Wikipediji, grad se naziva “Svjetskom prijestolnicom opala” jer 70% svih opala na planeti potiče odatle. Većina njegovih stanovnika doslovno živi u rupama iskopanim u brdima – ne zbog siromaštva, već zato što stijena rješava problem koji klima uređaj ne može: pustinja u kojoj termometri prelaze 50°C u hladu.

Tinejdžer, opal i početak svega

Prvog februara 1915. godine, Willie Hutchison, četrnaestogodišnji dječak, pratio je svog oca i dva partnera na neuspjeloj ekspediciji u potrazi za zlatom u unutrašnjosti Australije. Dok su muškarci krenuli u potragu za vodom, Willie je naišao na komade opala koji su jednostavno ležali na površini tla. Naknadna istraživanja otkrila su obilje ovog dragog kamenja ispod sušne zemlje.

Vijest se proširila. Rudari su počeli pristizati – mnogi od njih vojnici koji su se vraćali iz Prvog svjetskog rata u potrazi za drugom prilikom. Pojavilo se naselje koje je službeno nazvano Coober Pedy 1920. godine. Ime potiče od aboridžinskog izraza kupa-piti, što znači “rupa bijelog čovjeka”. Aboridžinski narodi regije, koji su tamo živjeli hiljadama godina kao nomadski lovci-sakupljači, mjesto nazivaju Umoona – “dug život”.

Problem: 52°C u hladu

Prvi rudari su pokušali živjeti na površini. Gradili su konvencionalne kuće, kao što bi gradili u bilo kojem drugom gradu. Pustinja je rekla ne. Ljeti temperature mogu doseći 52°C u hladu – kada ima hlada, što je rijetkost u krajoliku bez drveća. Relativna vlažnost rijetko prelazi 20%. Noću, zimi, pustinja se drastično hladi. Termalne oscilacije čine život na površini vježbom izdržljivosti.

Rješenje je došlo iz onoga što su rudari već znali: kopati. Ako su provodili dan u tunelima kopajući opal na ugodnoj temperaturi, zašto ne bi i živjeli tamo? Koristeći iste rudarske alate, počeli su iskopavati kuće u pješčenjačkim brdima – “zemunice”, kako ih lokalno stanovništvo naziva. Stijena održava unutrašnju temperaturu između 22 i 24°C tokom cijele godine, bez grijanja zimi i klima uređaja ljeti.

Kuća s tri spavaće sobe ukopana u stijenu

Iskopavanje trosobne zemunice s dnevnim boravkom, kuhinjom i kupaonicom u brdu košta otprilike isto kao i izgradnja konvencionalne kuće na površini. Razlika je u tome što podzemna kuća ne treba klimatizaciju – brutalna ušteda energije u pustinji gdje je struja skupa, a infrastruktura ograničena.

Kuće imaju struju, tekuću vodu i internet. Nemaju prozore, ali stanovnici opisuju unutrašnjost kao prostranu i iznenađujuće ugodnu – narandžasti zidovi od pješčenjaka daju topli ton okruženju.

Podzemna zlatarnica u Coober Pedyju (Wikipadia)

Neki stanovnici urezuju police direktno u stijenu. Jedan stanovnik je kod kuće izgradio podzemni bazen. Bar bivšeg lovca na krokodile po imenu “Krokodil Harry” – otvoren za javnost nakon njegove smrti 2006. godine – ima zidove prekrivene ekscentričnom umjetnošću i nasumičnim artefaktima, uključujući lažnog krokodila i ogromnu skulpturu žene.

Crkve, knjižare i muzeji pod zemljom

Život pod zemljom u Coober Pedyju nije ograničen samo na stambene objekte. Grad ima crkve uklesane u stijenu – Srpska pravoslavna crkva, izgrađena 1990-ih, ima vitraje sa pozadinskim osvjetljenjem i figure svetaca uklesane u zidove od pješčenjaka. Katakombna anglikanska crkva, ručno iskopana 1970-ih, jednostavnija je. Katolička crkva Svetog Petra i Pavla, otvorena 1960-ih, ima oblik krsta.

Tu je i “Underground Books”, knjižara smještena u starom rudarskom oknu. Underground Art Gallery predstavlja lokalnu aboridžinsku umjetnost, didžeridue i slike s tačkama. Rudnik i muzej opala Umoona je stari rudnik opala pretvoren u muzej, gdje posjetitelji mogu prošetati kroz originalne tunele i učiti o rudarstvu. Hotel Desert Cave nudi podzemne sobe za turiste – iskustvo koje je Smithsonian opisao kao “podzemni spokoj”.

Teren za golf bez trave

Ako je život pod zemljom u Coober Pedyju neobičan, život na površini je nadrealan. Gradski teren za golf nema travu – igra se na goloj zemlji, s kvadratima tepiha koje igrači nose kao mjesta za udarce. Noćne igre koriste loptice koje svijetle u mraku. Prije inicijative za sadnju drveća, najviše drvo u gradu bila je metalna skulptura napravljena od otpadnog materijala.

Znakovi širom grada upozoravaju pješake na “neobilježene rupe” – ostatke napuštenih iskopavanja opala koji su razasuti po krajoliku poput lunarnih kratera. Lokalni autokino traži od gledalaca da “eksploziv ostave kod kuće”. A tanak sloj crvene prašine prekriva sve – automobile, zgrade, odjeću i lica – kao trajni podsjetnik da je cijeli grad, doslovno, rupa u pustinji.

250.000 ulaza u rudnike i 45 nacionalnosti

Do 1999. godine, u regiji Coober Pedy iskopano je više od 250.000 rudničkih okana – broj toliko velik da predstavljaju stvarnu opasnost za stanovnike i turiste. Stanovništvo broji 2.500 ljudi iz preko 45 različitih nacionalnosti – Evropljana, Azijata, Grka, Srba, Hrvata, Aboridžina – kreirajući jednu od najmultikulturalnijih zajednica u Australiji, usred najnegostoljubivijeg mjesta na kontinentu.

Srpska pravoslavna crkva Svetog Ilije u podzemnom gradu Coober Pedyju (Wikipadia)

Rudarstvo je zabranilo iskopavanje u stambenom području, ali mnogi rudari zaobilaze pravilo “proširujući” svoje domove – eufemizam za nastavak kopanja opala prikriven kao renoviranje kuće. Britannica napominje da u Coober Pedyju možda žive milioneri, ali se informacije drže u apsolutnoj tajnosti – jer bi otkrivanje vrijednog otkrića odmah kupilo svo okolno zemljište.

“Mad Max” i “Pitch Black”

Mjesečev pejzaž Coober Pedyja privukao je Hollywood. Godine 1985. Mel Gibson i Tina Turner snimali su film Mad Max: Beyond Thunderdome u gradu. Postapokaliptično okruženje – brda od crvenog pješčenjaka, prašina, odsustvo vegetacije i rupe posvuda – nije zahtijevalo gotovo nikakve intervencije na setu. Film Pitch Black, u kojem glumi Vin Diesel, također je koristio Coober Pedy kao lokaciju. Grad je postao sinonim za vanzemaljske pejzaže u filmskoj kulturi.

Voda koja dolazi s dubine od 2 km

Voda u Coober Pedyju dolazi iz Velikog arteškog bazena – jednog od najvećih podzemnih vodonosnika na svijetu, koji se proteže ispod gotovo četvrtine australijskog kontinenta. Voda se pumpa s dubine veće od 2 kilometra i prečišćava prije distribucije. Troškovi su najviši u Južnoj Australiji, a pogoršavaju ih starenje cijevi i gubici u sistemu.

Kiša je rijetka – godišnja količina padavina je izuzetno niska – i u regiji nema rijeka ni jezera. Cijelo postojanje grada zavisi od fosilne vode koja se crpi iz vodonosnika koji je nastao prije miliona godina. To je strukturna ironija: Coober Pedy živi od dva podzemna resursa – opala i vode – i oba su ograničena.

