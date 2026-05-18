Nemate ideju za ručak: Ovi pužići sa sirom su savršen izbor

Sočni i mekani pužići sa sirom odličan su izbor za doručak ili kada poželite domaće pecivo. Imaju bogat nadjev od sira i preliv koji im daje posebnu mekoću i ukus, zbog čega su popularni među ljubiteljima domaće kuhinje.

Sastojci za tijesto

30 g svježeg ili 8 g suhog kvasca

1 kašika šećera

1 kašika brašna

200 ml mlijeka

250 ml vode

1 jaje

50 + 20 ml ulja

oko 800 g brašna (po potrebi i malo više)

Nadjev

500 g svježeg sira

pola kašičice soli

2 jaja

125 g maslaca

Preliv

2 jaja

200 ml jogurta

malo soli

Priprema

U manjoj posudi pomiješati kvasac, šećer, malo brašna i toplo mlijeko, pa ostaviti nekoliko minuta da se aktivira i zapjeni.

U većoj posudi sjediniti brašno, mlijeko, vodu, jaje, 50 ml ulja i pripremljeni kvasac. Zamijesiti mekano tijesto koje će se u početku lijepiti, a zatim dodati još 20 ml ulja i mijesiti dok ne postane glatko.

Tijesto pokriti i ostaviti da naraste dok se ne udvostruči. Nakon toga ga premijesiti i razvući u pravougaonik.

Pomiješati sir, so i jaja, pa ravnomjerno nanijeti preko tijesta. Preko toga narendati hladan maslac, zatim sve pažljivo urolati i rezati na jednake komade.

Pužiće složiti u podmazan pleh. Posebno umutiti jaja, jogurt i so pa preliti preko njih.

Peći u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 30–35 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Nakon pečenja ostaju mekani, sočni i mirisni, idealni za posluživanje toplo.

Prijatno!

