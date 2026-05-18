Nemate ideju za ručak: Ovi pužići sa sirom su savršen izbor

Sočni i mekani pužići sa sirom odličan su izbor za doručak ili kada poželite domaće pecivo. Imaju bogat nadjev od sira i preliv koji im daje posebnu mekoću i ukus, zbog čega su popularni među ljubiteljima domaće kuhinje.
Sastojci za tijesto
30 g svježeg ili 8 g suhog kvasca
1 kašika šećera
1 kašika brašna
200 ml mlijeka
250 ml vode
1 jaje
50 + 20 ml ulja
oko 800 g brašna (po potrebi i malo više)
Nadjev
500 g svježeg sira
pola kašičice soli
2 jaja
125 g maslaca
Preliv
2 jaja
200 ml jogurta
malo soli
Priprema
U manjoj posudi pomiješati kvasac, šećer, malo brašna i toplo mlijeko, pa ostaviti nekoliko minuta da se aktivira i zapjeni.
U većoj posudi sjediniti brašno, mlijeko, vodu, jaje, 50 ml ulja i pripremljeni kvasac. Zamijesiti mekano tijesto koje će se u početku lijepiti, a zatim dodati još 20 ml ulja i mijesiti dok ne postane glatko.
Tijesto pokriti i ostaviti da naraste dok se ne udvostruči. Nakon toga ga premijesiti i razvući u pravougaonik.
Pomiješati sir, so i jaja, pa ravnomjerno nanijeti preko tijesta. Preko toga narendati hladan maslac, zatim sve pažljivo urolati i rezati na jednake komade.
Pužiće složiti u podmazan pleh. Posebno umutiti jaja, jogurt i so pa preliti preko njih.
Peći u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 30–35 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Nakon pečenja ostaju mekani, sočni i mirisni, idealni za posluživanje toplo.
Prijatno!