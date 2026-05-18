Skoro polovinu evropskog tržišta e-cigareta čine proizvodi iz neregularnih izvora

Njemačka studija Fraunhofer instituta (Fraunhofer Institute for Integrated Circuits) pokazala je da 48 posto evropskog tržišta e-cigareta čine proizvodi iz neregularnih izvora.

Vrijednost tog paralelnog crnog tržišta procijenjena je na 6,6 milijardi eura, dok bi, prema projekcijama autora studije, do 2030. godine mogla dostići 10,83 milijarde eura.

Studija je pokazala i da 90 posto e-cigareta koje se uvoze u Evropsku uniju dolazi iz Kine, što otvara pitanje kontrole porijekla, kvaliteta i kanala prodaje.

Ukazano je da u situaciji, kada gotovo polovina tržišta izmiče nadzoru, regulatorni fokus ne može biti samo na pooštravanju pravila za legalne učesnike, već na efikasnijem suzbijanju sive i crne zone prodaje.

Kada proizvodi prolaze kroz regulirane kanale, postoje jasna pravila – ograničenja u pogledu sastava, obavezna prijava nadležnim telima, transparentne deklaracije i odgovornost proizvođača.

Takav sistem omogućava provjeru, nadzor i zaštitu potrošača, ali i jasnu odgovornost svih učesnika u lancu prodaje.

Nasuprot tome, proizvodi sa neregularnog tržišta dolaze bez ikakvog nivoa garancija. Oni zaobilaze propise, poreske obaveze i mehanizme kontrole, čime se otvara prostor za proizvode nepoznatog porijekla, neprovjerenog sastava i upitnog kvaliteta.

Poseban problem predstavlja činjenica da se takvi proizvodi često distribuiraju kanalima koje je teže pratiti, uključujući neformalne prodajne mreže i online prodaju.

Facebook komentari