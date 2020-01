Učestalo mokrite? Saznajte zašto!

Najčešći uzroci učestalog mokrenja su kod žena upale mjehura ili prekomjerno aktivni mjehur. Kod muškaraca uz to i problemi sa prostatom ili spolne upale – objasnio je dr. med. Kapun.

Osim upale mjehura i prekomjerno aktivnog mjehura, kod žena razlog učestalog mokrenja može biti i trudnoća, gdje je pogotovo u prvim tjednima trudnoće normalno da žena učestalije mora ići u WC jer maternica počinje pritiskati mjehur.

Razlozi čestog uriniranja

Korištenje diuretika – diuretici su poznati lijekovi koji povećavaju uriniranje, no postoje i oni prirodni, poput zelenog čaja, soka od brusnice, rajčica, krastavac, mrkva i maslačak. Ova se vrsta lijekova i namirnica koristi najčešće kod smanjivanja visokog tlaka, kao i kod liječenja bubrega.

Tjeskoba – tjeskoba može dovesti do pojačanog nagona za mokrenjem, a ako sami primjetite da u određenim situacijama, poput stresnih ili društvenih, dolazi do nagona za mokrenjem, tada možete zaključiti da se radi o tjeskobi.

Moždani udar ili drugi neurološki problemi – neurološki problemi mogu dovesti do oštećenja živaca koji mogu dovesti do problema s funkcioniranjem mjehura.

Bubrežne infekcije – manifestiraju se učestalim mokrenjem malih količina urina i osjećajem pečenja, ponekad i boli prilikom mokrenja, mučninom ili povraćanjem.

Rak mjehura – kod raka mjehura, pod mikroskom su uočljive crvene krvne stanice u urinu, dok kasnije dolazi do boli i pečenja tijekom mokrenja, kao i neizdržavu potrebu za mokrenjem.

No, ako ne osjetite druge tegobe, poput temperature, osjeća peckanja ili bježanja urina, znači da se prekomjerno unosite tekućinu u svoj organizam, a svoj mjehur možete i istrenirati – odnosno zadržavati duže urin kako bi se mjehur navikao na manje mokrenja.

Ako uz učestalo mokrenje imate neki od ovih simptoma: peckanje, temperaturu, bježanje urina, krv u mokraći, bol, iscjedak ili teže praznite mjehur – potrebna je terapija, ali vrlo vjerojatno uz pregled i dijagnostičku obradu – naglasio je specijalist urologije Kapun.

Zbog učestalog mokrenja neki izbjegavaju socijalizaciju

Navodi kako zbog učestalog mokrenja, pacijenti počnu izbjegavati socijalne situacije, a nerijetko zbog povlačenja u sebe nastanu problemi u kućanstvu ili na poslu.

Putovanja, odlazak u kino, na predstave ili u kazalište, pa i sam odlazak u grad ili bavljenje sportom mogu biti prava noćna mora. Vrlo često te osobe poznaju svaki toalet u gradu. Kad je mokrenje vrlo učestalo izbjegavaju svaku vrstu socijalizacije – objasnio je urolog.

Problem učestalog mokrenja može se smanjiti promjenom životnih navika, dok ako smatrate da je razlog učestalog mokrenja upala, možete ju probati liječiti prirodnim namirnicama.

U slučaju lakših znakova upale neki čajevi (uvin čaj), brusnica, propolis, ali i neki drugi dodaci prehrani mogu pomoći tijelu da prevlada upalu. Čajevi od koprive ili vrbovice mogu muškarcima ublažavati učestalo mokrenje uzrokovano manjim tegobama sa prostatom – napomenuo je dr. med. Kapun,piše Ordinacija

