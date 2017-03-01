Mogu da zaborave na stezanje kaiša: Pare će se lijepiti za 3 horoskopska znaka od 12. januara!

Tokom cijele sedmice, od 12. do 18. januara 2026. godine, tri horoskopska znaka bit će pod izuzetno snažnim astrološkim uticajem koji donosi finansijski uspjeh, nove prilike i neočekivane dobitke.

Astrologinja Kate Ross poručuje da je ovo pravi trenutak za korak naprijed ka većim prihodima i sigurnosti.

Završetak snažnog stelijuma u Jarcu, koji traje još od početka godine, donosi rezultate dugogodišnjeg truda i daje hrabrost da se preuzme kontrola nad vlastitim finansijskim rastom.

Evo koja tri znaka mogu očekivati preokret u novčanom smislu:

1. Strijelac – Velika prilika na pomolu

Vrijeme je da zakoračite u novu fazu prosperiteta.

Mlad Mjesec u Jarcu 18. januara otvara vrata ka finansijskoj nezavisnosti i donosi ubrzanje događaja. Ovo je trenutak da prihvatite ponudu, započnete projekat ili investirate u ideju o kojoj već dugo razmišljate.

Iako nagrada možda neće stići odmah, ono što sada započnete ima potencijal da donese dugoročni finansijski uspjeh tokom cijele 2026. godine.

3. Vodolija – Univerzum vas vodi ka bogatstvu

Slijedite znakove koji vam dolaze – intuicija vas vodi tačno tamo gdje trebate biti.

Sunce u Jarcu 17. januara povezuje se sa Saturnom u Ribama, što donosi iznenadne finansijske prilike i nagrade za prethodni trud.

Saturn se još od 2023. nalazi u vašem polju novca, a sada ulazi u završnu fazu tog ciklusa – vrijeme naplate je stiglo.

Poruke kroz snove, intuiciju ili spontane ideje mogu biti ključne.

Ako se oslobodite rigidnih planova i dopustite univerzumu da vas vodi, otvaraju se vrata stabilnosti i dugoročnog blagostanja, prenosi Novi.

