Mijenja se sudbina 3 znaka: Mjesec ulazi u Škorpiju i donosi velike promjene

Objavljeno prije 16 minuta

Mjesec, planeta koja predstavlja naša osećanja, oko podne ulazi u Škorpiju, gde će imati snažan uticaj na Škorpije, Rakove i Ribe.

Mesec u Škorpiji donosi snažne emocije, duboku intuiciju i potrebu da se stvari osećaju do kraja, bez površnosti.

Intenzivna osećanja
U ovom periodu ljudi su skloniji introspekciji, ali i emotivnim reakcijama koje mogu da budu intenzivne, ponekad čak i ekstremne.

Tajne, potisnuta osećanja i nerešeni odnosi lako izlaze na površinu, tražeći da budu osvešćeni i transformisani.

Magnetizam

Ovaj položaj Meseca podstiče strast, magnetizam i snažnu vezanost, ali i ljubomoru ili potrebu za kontrolom ako nema emotivne sigurnosti.

Mesec u Škorpiji pruža veliku moć regeneracije, što znači da je idealan trenutak za emocionalno čišćenje, suočavanje sa strahovima i donošenje odluka koje vode ka unutrašnjoj promeni.

Mesec u Škorpiji neće prijati Lavovima, Vodolijama i Bikovima, prenosi Novi.


