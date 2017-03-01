Mijenja se sudbina 3 znaka: Mjesec ulazi u Škorpiju i donosi velike promjene

Mesec u Škorpiji donosi snažne emocije, duboku intuiciju i potrebu da se stvari osećaju do kraja, bez površnosti.

Intenzivna osećanja

U ovom periodu ljudi su skloniji introspekciji, ali i emotivnim reakcijama koje mogu da budu intenzivne, ponekad čak i ekstremne.

Tajne, potisnuta osećanja i nerešeni odnosi lako izlaze na površinu, tražeći da budu osvešćeni i transformisani.

Magnetizam

Ovaj položaj Meseca podstiče strast, magnetizam i snažnu vezanost, ali i ljubomoru ili potrebu za kontrolom ako nema emotivne sigurnosti.

Mesec u Škorpiji pruža veliku moć regeneracije, što znači da je idealan trenutak za emocionalno čišćenje, suočavanje sa strahovima i donošenje odluka koje vode ka unutrašnjoj promeni.

Mesec u Škorpiji neće prijati Lavovima, Vodolijama i Bikovima, prenosi Novi.

