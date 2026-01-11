ACA LUKAS IZNIO ŠOKANTNE NAVODE: Pokušali su da me ubiju sinoć poslije nastupa na Jahorini

Pjevač Aca Lukas oglasio se na Instagramu uznemirujućom porukom u kojoj tvrdi da su on i njegov vozač bili izloženi pokušaju ubistva nakon nastupa na Jahorina. Prema njegovim navodima, incident se dogodio tokom noći, neposredno nakon završetka nastupa.



Lukas je naveo da su se on i vozač našli u ozbiljnoj životnoj opasnosti, ističući da su, kako tvrdi, jedva izvukli žive glave.

„Posle nastupa na Jahorini noćas pokušali su da ubiju mene i mog vozača. Jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju po nalogu Nedeljka Eleka!“, napisao je Lukas u objavi koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

U istoj objavi pjevač je najavio da će javnost upoznati s detaljima događaja, navodeći da će o svemu govoriti na konferenciji za medije.

Kako je poručio, riječ je o, prema njegovim tvrdnjama, ozbiljnom incidentu o kojem će se tek oglasiti s dodatnim informacijama.

