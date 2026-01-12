Svijet

MA, DA LI JE OVO MOGUĆE?! Tramp šokirao sve odreda

29.3K  
Objavljeno prije 49 minuta

Fotografija je objavljena na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social.

 Donald Tramp, Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je snimak ekrana, navodno sa Vikipedije, na kojem piše da je on vršilac dužnosti predsjednika Venecuele, piše espreso.

Fotografija je objavljena na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social.

Prema snimku ekrana, Tramp je “stupio na dužnost” u januaru 2026. godine.

SAD su 3. januara izvele napad na Karakas, kada su američke snage uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su isporučeni Sjedinjenim Državama i nalaze se u pritvorskom centru u Njujorku, gdje se Maduro suočava sa optužbama za trgovinu oružjem i drogom.

Tramp je rekao da će Sjedinjene Države preuzeti privremenu kontrolu nad Venecuelom.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh