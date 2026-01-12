MA, DA LI JE OVO MOGUĆE?! Tramp šokirao sve odreda

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je snimak ekrana, navodno sa Vikipedije, na kojem piše da je on vršilac dužnosti predsjednika Venecuele, piše espreso.

Fotografija je objavljena na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social.

Prema snimku ekrana, Tramp je “stupio na dužnost” u januaru 2026. godine.

SAD su 3. januara izvele napad na Karakas, kada su američke snage uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su isporučeni Sjedinjenim Državama i nalaze se u pritvorskom centru u Njujorku, gdje se Maduro suočava sa optužbama za trgovinu oružjem i drogom.

Tramp je rekao da će Sjedinjene Države preuzeti privremenu kontrolu nad Venecuelom.

