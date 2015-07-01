Biće -18 stepeni: Ovog datuma stiže ledena masa iz Sibira – Najgore tek slijedi

Republički hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteoalarm koji važi za cijelo područje Srbije. Prema njihovoj najavi, tokom dana će biti oblačno, na sjeveru suho, u ostalim krajevima ponegdje sa slabim snijegom, najviša temperatura od -4 do 0.

– Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak severozapadni, na istoku kratkotrajno i sa olujnim udarima. Uveče prvo u severnim, a tokom noći u zapadnim i centralnim predelima postepeno razvedravanje – stoji u najavi RHMZ.

Meteorolog Ivan Ristić otkrio je da je nova količina hladnog arktičkog vazduha stigla sinoć u Srbiju i donijela znatno zahlađenje.

– Sneg će padati još eventualno danas, a u ponedeljak se nazire razvedravanje te je moguć jak mraz i da bude još hladnije – kaže Ristić.

Srbija u minusu

Prema najavama meteorologa, noć ka ponedjeljku biće posebno hladna – na zapadu zemlje, gdje se očekuje više vedrine, mraz može ići i do -18 stepeni, dok će se u ostalim krajevima temperature kretati od -7 do čak -13 stepeni.

Otopljenje, pa zahlađenje

Od srijede, a pogotovo 14. januara, slijedi kratak period otopljenja, koji bi mogao da potraje od 7 do 10 dana, a onda bi ponovo uslijedilo zahlađenje.

– 24. januar je prelomni dan, zima se vraća na velika vrata, i to iz Rusije, sibirski anticiklon – najavio je Ristić.

U ponedjeljak i utorak jak mraz

Prema najavi RHMZ u ponedjeljak ujutru umjeren i jak mraz, od -12 do -5, a na istoku Srbije usljed pojačanog sjeverozapadnog vjetra oko -3 stepeni. Tokom dana malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i suho, ali i dalje hladno vrijeme.

– U utorak ujutru takođe umeren i jak mraz, tokom dana pretežno oblačno ali malo toplije. Slabe padavine očekuju se na severu i istoku Srbije, i to ujutru slab sneg, a tokom dana i slaba kiša koja će se ponovo ponegde lediti pri tlu – stoji u najavi, prenosi Novi.

