Nije dobro za vas: Evo znakova koji mogu ukazivati na to da nemate dovoljno intimnih odnosa

Malo ste ljuti pa tužni i čini vam se kao da nešto nedostaje u vašem životu? Ako malo detaljnije razmislite o korijenima problema, možda ćete zaključiti da je za sve kriv – seks. Bez obzira na to jeste li u ozbiljnoj vezi ili se samo povremeno seksate s nekim, ovih 13 znakova mogli bi vam ukazati na to da se možda ipak ne seksate dovoljno, te da ste zato nesretni i nezadovoljni sobom, piše Essence.

Niste zainteresirani za seks: Ako ste u vezi i sami shvaćate da prečesto uzmičete pred akcijom, razmislite zašto se to događa. Ljubav koju imate trebala bi biti dovoljna da probudi želju za seksom ako ste zadovoljni vezom.

Intimno područje: Uopće vas ne zabrinjava ako vam intimno područje nije dotjerano niti se mislite depilirati ovih dana? To je također jedan od znakova da se niste seksali u zadnje vrijeme i da ste zanemarili taj segment u životu.

Tužni ste: Endorfini koje otpušta mozak zaduženi su za dobar osjećaj. Možete učiniti nekoliko stvari da se osjećate bolje i povisite razinu endorfina. Jedna od njih je seks koji osim dobrog raspoloženja ima i neke zdravstvene prednosti.

Svadljivi ste: Dokazano je da nedostatak seksa muškarce i žene pretvara u prave iritantne svađalice. Ako ste primijetili da rado započinjete svađe i rasprave, zapitajte se kad ste zadnji put uživali u fizičkim strastima.

Nedostatak samopouzdanja: Neka istraživanja pokazuju da dobar seks pomaže samopouzdanju. Ako vam se čini da nemate dovoljno samopouzdanja kod kuće i na poslu, probajte biti aktivniji u krevetu.

Seks s bivšim: Jako mu se želite javiti i prepustiti njegovim dodirima, a znate da je to loša ideja s obzirom na zajedničku prošlost koju imate? I to je jedan znak da vam nedostaje seks, ali probajte pronaći alternativni put do zadovoljstva.

Bijes: U nekim trenucima vam se čini da biste partnera mogli bez grižnje savjesti udariti šakom jer vas neopisivo nervira? Kažu da je tanka linija između ljubavi i mržnje, ali tu energiju preusmjerite na rješavanje problema i odvedite partnera u spavaću sobu.

Pritisak obaveza: Više ni ne znate koji je dan u tjednu, ali čim ujutro otvorite oči, znate da vam je dosta posla i obaveza. Olakšajte si svakodnevnu kolotečinu i upijte malo ljubavi.

Nervoza u prometu: Nedostatak seksa može se očitovati i ljutnjom u prometu. Ako ste nervozniji nego inače dok čekate u gužvi i drugi vozači vas neopisivo nerviraju, razmislite kada ste se zadnji put seksali i je li i to dio razloga za vašu nervozu.

Niste svoji: Niste svoji u posljednje vrijeme, iako je sa zdravljem sve u redu. Probajte opuštenost dostići seksom.

Tempirana bomba: Ako se osjećate poput tempirane bombe i čini vam se da ćete partneru istresti sve u lice i to na nimalo pažljiv i konstruktivan način, zamislite se nad sobom i probajte shvatiti zašto se toliko toga nakupilo da ste pred eksplozijom.

Nešto vam nedostaje: U vezi ste do nedavno bili kao u oblacima, ali sada se nešto promijenilo i čini vam se da nešto nedostaje. Možda ste zapali u rutinu i treba samo malo truda da se vratite na staro ili još bolje.

Puno razmišljate o seksu: Čim dnevna sanjarenja postanu bolja od akcije u stvarnom životu, to je poziv na uzbunu. Uzmite stvari u svoje ruke i okrenite situaciju u svoju korist, prenosi Avaz.

