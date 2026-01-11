Objavljene fotografije Lukasovog auta: “Jurili su me 20 km, Elek ih je poslao”

Lukas navodi da je na putu ka Srbiji bio meta ozbiljnog napada, koji karakteriše kao pokušaj ubistva.

Srbijanski Kurir kontaktirao je Nedeljka Eleka, predsjednika Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, koji je kategorično demantovao navode Ace Lukasa.

– Iskreno sam u šoku zbog onoga što čitam u medijima. Koliko je meni poznato, riječ je o saobraćajnom incidentu. Vozač drugog vozila je uhapšen i priznao je prekršaj, a policija je slučaj okarakterisala kao saobraćajni prekršaj, a ne kao pokušaj ubistva – rekao je Elek.

Aca Lukas je sada reagovao na tu izjavu.Reagujem na izjave gospodina Nedeljka Eleka, koje smatram netačnim i potpuno zlonamjernim. Njegove tvrdnje da je riječ o „sitnom saobraćajnom prekršaju“ su apsurdne i potpuno netačne. Da bih dokazao ozbiljnost situacije, odlučio sam da javnosti pokažem slike svog vozila, koje jasno prikazuju posljedice nesreće – kaže Lukas, koji nastavlja.

– Nije nikakva sitnica kada te neko, u kontinuitetu od dvadeset kilometara, juri i udara velikom snagom u zadnji dio automobila. To nije ni u jednoj zemlji „sitni saobraćajni prekršaj“. Dakle, to uopće nije saobraćajni prekršaj. To je atak na život. Dodatno, napad na moj automobil izveden je od strane osobe povezane s gospodinom Elekom, što dodatno baca sumnju na njegovu objektivnost – rekao je za Kurir, pa nastavio,pišu Vijesti

– Iako bih mogao da se upustim u pravnu borbu s njegovim advokatskim timom, želim da istaknem da imam svjedoke koji mogu potvrditi sve detalje ove situacije. Ukoliko bude potrebno, spreman sam da podnesem tužbu, ali se pitam kako će gospodin Elek objasniti ovakav incident pred organima reda i pravde u Srbiji? Ovaj ciničan pristup i neodgovorno ponašanje gospodina Eleka nisu samo sramotni, već i žalosni, jer se on na ovakav način izruguje ozbiljnoj situaciji koja je nastala njegovim djelovanjem. Nadam se da će istina izaći na vidjelo i da će svi koji su uključeni u ovaj slučaj odgovarati za svoje postupke – zaključio je pjevač, poručivši da je ovo klasičan način javnog istupanja nekoga ko je previše gledao kriminalne filmove: prijetiš advokatima, a šalješ ubice.

