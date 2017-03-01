Koliko mirisne svijeće štete zdravlju

Stručnjaci ističu da kvalitet izrade i sastojci koji se koriste u proizvodnji ovih svijeća mogu imati značajan utjecaj na zrak u zatvorenom prostoru, što kod osjetljivijih osoba može dovesti do određenih tegoba.

Štetni spojevi

Jedan od najvažnijih faktora je vrsta materijala od kojeg je svijeća napravljena. Tokom sagorijevanja, pojedine mirisne svijeće mogu oslobađati sitne čestice i hemijske supstance koje se, posebno u zatvorenim i slabo provjetrenim prostorijama, mogu nakupljati i izazvati iritaciju disajnih puteva, očiju ili pojavu glavobolje. Svijeće koje sadrže parafin i umjetne mirise često se navode kao problematičnije, jer pri gorenju mogu emitirati potencijalno štetnije spojeve.

Nasuprot tome, svijeće izrađene od prirodnih voskova, poput pčelinjeg ili sojinog, u kombinaciji s eteričnim uljima, smatraju se prihvatljivijom opcijom za očuvanje kvaliteta zraka. Ipak, ni njihova upotreba ne isključuje potrebu za redovnim provjetravanjem, kako bi se smanjila količina dima i lebdećih čestica u prostoru.

Umjereno korištenje

Stručnjaci preporučuju umjereno korištenje mirisnih svijeća te savjetuju da se ne ostavljaju dugo zapaljene u malim i slabo ventiliranim prostorijama. Poseban oprez se preporučuje osobama koje imaju probleme s disajnim sistemom ili alergije, jer su one osjetljivije na promjene u kvalitetu zraka.

Opći zaključak je da mirisne svijeće same po sebi ne predstavljaju nužno opasnost po zdravlje, ali da njihov sastav, učestalost korištenja i ventilacija prostora imaju presudnu ulogu u potencijalnom utjecaju. Uz razumno i pažljivo korištenje, moguće je uživati u ugodnoj atmosferi bez značajnog rizika za zdravlje, prenosi Avaz.

