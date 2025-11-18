Tri jednostavne navike koje bi mogle sniziti holesterol

Jednostavne navike mogu napraviti veliku razliku, osobito kada se provode redovito i bez pretjeranih odricanja. Takav pristup omogućuje održive rezultate bez naglih promjena koje je teško dugoročno održavati. Prema različitim stručnjacima i savjetnicima za prehranu, ovo su neke od navika koje bi mogle sniziti kolesterol, piše Index.hr.

1. Uvođenje više vlakana u prehranu

Namirnice bogate vlaknima, poput zobi, voća, povrća i mahunarki, mogu pomoći u smanjenju lošeg kolesterola jer se vlakna vežu za masnoće i pomažu njihovu uklanjanju iz organizma. Redovita konzumacija ovakvih namirnica stvara dugoročan učinak i doprinosi stabilnijim razinama kolesterola. Stručnjaci navode da ovakav način prehrane također podržava zdravlje probavnog sustava i bolju regulaciju apetita. S vremenom se može primijetiti i poboljšanje ukupnog energetskog stanja. Osim toga, povećani unos vlakana lako se postiže jednostavnim izmjenama u svakodnevnim obrocima.

2. Svakodnevna brza šetnja

Kratka, brza šetnja od 20 do 30 minuta dnevno može pozitivno utjecati na razinu kolesterola i opće kardiovaskularno zdravlje. Ova navika poboljšava cirkulaciju i potiče tijelo na učinkovitiju obradu masnoća. Redovito kretanje također doprinosi boljem raspoloženju i lakšem upravljanju stresom. Jednostavna je i lako ju je uklopiti u gotovo svaki raspored. S vremenom postaje ugodna rutina koja donosi dugoročne koristi.

3. Odabir zdravijih masnoća

Zamjena zasićenih masnoća zdravijim opcijama, poput maslinovog ulja, orašastih plodova i ribe, može pomoći u smanjenju lošeg kolesterola i povećanju dobrog kolesterola. Ova navika ne zahtijeva velika odricanja, već samo pametnije odabire tijekom kuhanja i pripreme hrane. Prema stručnjacima, dugoročno gledano, ovakvi izbori doprinose boljem zdravlju srca i krvnih žila. Postupne promjene u rutini stvaraju stabilne rezultate. Male prilagodbe u svakodnevnim jelima često su dovoljne da se primijeti razlika, prenosi Novi.

