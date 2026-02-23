Haos u Meksiku nakon likvidacije El Menča, ubijeno 25 vojnika

U samo nekoliko sati nakon ubistva meksičkog narko-bosa Nemesija Osegere, poznatog kao El Menčo, naoružani pripadnici kartela Halisko Nova Generacija počeli su blokirati autoputeve u više meksičkih saveznih država te paliti vozila i poslovne objekte.

U pojedinim gradovima turistima i stanovnicima preporučeno je da ostanu u svojim domovima, dok su vozačima kamiona savjetovane sigurnije rute ili povratak u logističke centre dok se situacija ne stabilizuje.

Meksički ministar sigurnosti potvrdio je na konferenciji za medije da je 25 pripadnika Nacionalne garde poginulo tokom operacije hapšenja “El Menča”.

Nekoliko aviokompanija, među njima Air Canada, United Airlines i Aeromexico, otkazalo je letove za Puerto Valjartu, popularno obalno ljetovalište, gdje su šokirani turisti snimali guste oblake dima koji su se dizali iznad požara.

Jedan član Oseguerinog kartela Halisko Nova Generacija rekao je za Reuters da su požari i pucnjava osveta za njegovo ubistvo te upozorio da bi mogao uslijediti novi val nasilja dok se različite frakcije bore za kontrolu nad kartelom.

– Napadi su izvedeni kao osveta za smrt vođe, isprva usmjereni protiv vlasti i iz nezadovoljstva – rekao je izvor koji je želio ostati anoniman. “Ali nakon toga slijede i interna ubistva, jer se skupine počinju boriti za prevlast”.

Dvadeset i pet pripadnika Nacionalne garde poginulo je u operaciji hapšenja vođe kartela poznatog pod nadimkom “El Menčo”, potvrdio je na konferenciji za medije meksički ministar sigurnosti Garsija Harfuh. Ovo su prve zvanično potvrđene žrtve među sigurnosnim snagama u raciji izvedenoj u nedjelju, s obzirom na to da su vlasti ranije izvještavale isključivo o smrti četvorice pripadnika kartela.

Ministar Harfuh također je saopćio da je širom sedam saveznih država uhapšeno ukupno 70 osoba koje se dovode u vezu s nasilnim događajima.

