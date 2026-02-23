Kontroverzni hrvatski političar nakon ustaških pjesama: ‘Ne s*rite više, sve ću vas tužiti!’

Od posljednjih općih izbora u BiH prošle su tri i po godine, a dok se BiH priprema za nove, oni stari i dalje su aktualni.

Tako smo na popisu birača iz 2022. za Novi Grad u općini Odžak pronašli trenutno najpopularnijeg (i najkontroverznijeg) političara u Hrvatskoj, Josipa Dabru, i njegovu majku Borku.

Josip Dabro, bivši ministar, danas saborski zastupnik koji je rejting sebi podigao bizarnim pucnjevima iz pištolja zbog kojih je i maknut iz vlade, a u novije vrijeme i ustašovanjem uz pjesmu „Grobnica od zlata“, u kojoj je opjevan Ante Pavelić, možda ne bi bio toliko zanimljiv da mu porodica s majčine strane nije srpska, i to izrazito.

Kako doznaje portal Večernjeg lista BiH, porodica s majčine strane preziva se Kovačević.

– Majka mu je Borka iz Novog Grada u Odžaku, a otac Pavo, koji je Hrvat, bio je vojno lice, te je tako Borku upoznao, zavoljeli su se i ušli u brak – priča poznavalac porodice Dabro iz Odžaka još iz onih vremena.

Potvrđuje da je Josip Dabro nedavno bio u Odžaku, za dan općine, te da ima i ličnu kartu BiH.

Drugi sagovornik kaže da je majčina strana Josipa Dabre čestita srpska porodica. – Djed Sreto se nakon rata vratio u Novi Grad i živio mirno do kraja života. Rekao bih da je to bio jedan čestit Srbin koji nije bio zadojen mržnjom. Slično je i s Mišom, Josipovim ujakom, koji je bio milicioner prije rata. Ako se može govoriti o čestitoj srpskoj porodici, smatram da su to oni – priča nam sugovornik.

Kako Dabrini s majčine strane gledaju na činjenicu da je njihov Josip postao zvijezda ekstremne desnice, nismo doznali. Rodbina koja je tu o njemu ne želi govoriti pa je vjerovatno i to komentar na eskapade političara koji je Hrvate uspio vratiti u mračne četrdesete.

Dabro najavljuje tužbe

Josip Dabro je na ove vijesti reagovao na društvenim mrežama. U oštroj objavi poručio je da su tvrdnje o njegovu pokojnom ocu Pavi netačne te najavio tužbe protiv medija.

Dabro je reagovao na navode o poslu svoga oca, tvrdeći da Pavo Dabro nikada nije bio vojno lice, nego inženjer poljoprivrede koji je početkom 80-ih iz rodnog Otoka otišao raditi u Odžak. U objavi spominje i događaje s početka rata u BiH u kojima objašnjava i ratni put svog oca, prenosi Jutarnji.

– OPET LAŽETE (UDBO) – napisao je, označivši Večernji list.

– Moj pokojni otac Pavo Dabro nikada nije bio vojno lice. Po struci je bio inženjer poljoprivrede. Nakon fakulteta, 1980. godine odlazi iz svog rodnog Otoka na radno mjesto u Odžak gdje je bio direktor poljoprivrednih kombinata sve do početka rata u Odžaku. Oružje je zadužio dok većina u Bosni nije vjerovala da će biti rata. Dobro ga je poznavao i svjedočio tome vremenu njegov veliki prijatelj, vojnik Odžaka, pokojni otac sadašnjeg načelnika općine Odžak Osmanović Anes. Ima hvala Bogu danas još i živih branitelja BiH kojima je “nabavio” oružje i dogovorno pustio da u to vrijeme nestanu sa posla kako bi branili svoju rodnu Foču. Naš veliki kućni prijatelj Suljo Tahirović i njegov brat Tahirović Sead (nisam ni tebe zaboravio). Tako da ne serite više. (oprostite na izrazu)!

Sve vas bum tužil – napisao je Dabro.

