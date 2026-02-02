Gradnja kontroverznog mosta izaziva bijes na Siciliji: 500 kuća predviđeno za rušenje zbog mosta

Most preko Mesinski moreuz, koji bi trebao povezati Siciliju s kopnom Italije, od samog početka izaziva kontroverze. Britanski Telegraph ga je opisao kao riskantnu opkladu premijerke Giorgia Meloni vrijednu 13,5 milijardi eura, koja bi mogla ili unaprijediti ili naškoditi Italiji.

Italijanska vlast se nada da će izgradnja najdužeg visećeg mosta na svijetu potaknuti ekonomiju, no lokalni stanovnici su izrazili zabrinutost. Za projekat će biti srušeno 500 kuća kako bi se napravio prostor za most od čelika i betona dug oko dvije milje, koji će prelaziti Mesinski moreuz.

– Moja kuća će biti uništena. Gubitak doma zbog beskorisnog i manjkavog projekta je potpuno neprihvatljiv – izjavila je jedna od mještanki.

Izgradnja će uključivati 40 kilometara novih puteva i željezničkih pruga, deset vijadukata, tunele i tri željezničke stanice, a planirano je da šest traka autoputa svakog sata preveze 6.000 vozila.

Danijele Jalkva (Daniele Ialacqua), vođa protestne grupe No Ponte Capo Peloro, kritikuje projekt:

– Most je beskoristan, opasan, štetan za okoliš i preskup. Taj novac bolje je utrošiti na popravku raspadajuće infrastrukture južne Italije – od škola i bolnica do cesta i željeznica. Koja je svrha izgradnje sjajnog mosta kada su spojni putevi puni rupa? Moći ćeš trčati kao zec preko mosta, a zatim puzati kao kornjača do kraja puta – rekao je Danijele Jalkva.

Italijanska vlada, međutim, insistira da gradnja počinje ove godine i tvrdi da će projekt otvoriti više od 100.000 radnih mjesta. Građevinska firma Webuild ističe da će most djelovati kao katalizator investicija u južnoj Italiji. Agencija OpenEconomics procjenjuje da će most pozitivno utjecati na italijanski BDP s preko 23 milijarde eura.

Profesor Erik Džons (Jones) podsjeća na primjere mostova između Kopenhagena i Malmea te dijela Hrvatske povezivanjem obale i unutrašnjosti, gdje su velike investicije kasnije pokazale ekonomske koristi.

Projekt dolazi u kritičnom trenutku za premijerku Meloni, koja je Italiji osigurala političku stabilnost i smanjila stopu nezaposlenosti na 5,6%, najnižu u više od 20 godina. Kritičari, međutim, upozoravaju da su mnoga nova radna mjesta sa skraćenim radnim vremenom i nisko plaćena.

Postoje i strahovi da bi mafija – Ndrangheta u Kalabriji i Cosa Nostra na Siciliji – mogla utjecati na dodjelu ugovora i prisvojiti milione eura. Ministar prometa i infrastrukture Mateo (Matteo Salvini) tvrdi da bi odustajanje od mosta zbog straha od mafije predstavljalo “predaju” države organiziranom kriminalu.

