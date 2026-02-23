Plenković poslao ministra odbrane u Izrael, Milanović oštro: Obustavite dogovore!

Sastao se s izraelskim kolegom Israelom Katzom, a očekuje se i susret s predstavnicima kompanija tamošnje odbrambene industrije.Istaknuo je da se razgovaralo i o tehničkoj saradnji na nivou ministarstva, obavještajne politike i odbrambene industrije.

Bitno je naglasiti da je ova saradnja na nivou ministarstava i Vlade RH.

“Oružane snage nisu s nama prisutne i nisu učesnik sastanaka”, pravdao se Anušić.

“Moj zadatak je razgovarati s ministrom odbrane Izraela, dogovoriti tehničke saradnje između MORH-a i njihovog ministarstva odbrane, izmjenu tehnologija, izmjenu znanja, izmjenu informacija, daljnju saradnju i naravno komunikaciju vezano uz opremu i daljnje opremanje naših oružanih snaga s opremom koju u ovom trenutku koriste Oružane snage Republike Hrvatske, a proizvode ih i distribuiraju nam Izraelci, rekao je ministar odbrane RH Ivan Anušić.Anušić zajedno je s izaslanstvom sinoć posjetio Memorijalno-dokumentacijski centar u vezi s događanjima 7. oktobra 2023., kada je Hamas napao Izrael, nakon čega je Izrael počinio genocid nad Palestincima, usmrtivši desetine hiljada ljudi.

Ovu posjetu oštro je kritikovao predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

“Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u maju prošle godine zapovjedio sam prekid svake suradnje OSRH s izraelskom vojskom, a koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske.

Istovremeno sam pozvao Vladu RH da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom.

I u nedavnom telefonskom razgovoru direktno sam upozorio predsjednika Vlade RH kako bi bilo kakav oblik vojne saradnje s Izraelom bio neprihvatljiv.

Budući da je potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić u službenom posjetu Izraelu gdje će se sastati s predstavnicima kompanija izraelske odbrambene industrije te predstavnicima Uprave za međunarodnu vojno-tehničku saradnju, kao Vrhovni zapovjednik OSRH ponovo ističem kako OSRH neće ni ubuduće ni na koji način sarađivati s izraelskom vojskom,piše Vijesti

Kako bi se spriječila svaka šteta za Republiku Hrvatsku, važno je istaknuti: pripadnici OSRH neće učestvovati ni na koji način u provođenju bilo kojeg dogovora, ugovora ili sporazuma s izraelskom vojskom ili izraelskom vojnom industrijom.

Takav dogovor, ugovor ili sporazum bio bi stoga neprovediv i štetan za Hrvatsku.

U tom kontekstu, pozivam Vladu RH – koja je nadležna i odgovorna za nabavu vojne opreme i oružja – da obustavi sve planirane dogovore, ugovore ili sporazume koji bi uključivali kupovinu oružja i vojne opreme iz Izraela”, poručio je Milanović, a potom prozvao premijera RH Andreja Plenkovića.

“Odgovornost je predsjednika Vlade da na vrijeme reagira te postupi u skladu s interesima Republike Hrvatske. A hrvatski su interesi saradnja sa saveznicima iz NATO-a i istovremeno jačanje kapaciteta hrvatske industrije za posredno ili direktno učešće u proizvodnji vojne opreme”, stoji u Milanovićevoj reakciji.

Facebook komentari