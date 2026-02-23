Policija uhitila ”posljednju osobu” zbog ubojstva u Mostaru

”Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, Sektora kriminalističke policije lišili su slobode i posljednju osobu koja se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog djela ‘Ubojstvo’, izvršenog dana 14. veljače 2026. godine na štetu osobe M.D. (1983) iz Bugojna”, stoji u priopćenju Ureda ravnatelja policije. Kako se navodi, slobode je lišen S.G. (1999.) iz Mostara. Tijekom poduzimanja službenih mjera i radnji od osumnjičene osobe izuzeto vatreno oružje (pištolj) koje se dovodi u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela.

”Nad osumnjičenim provedena je kriminalistička obrada, a isti će uz Izvještaj o izvršenim krivičnim djelima ‘Ubojstvo’ iz čl.166 Krivičnog zakona Federacije BiH i ‘Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje’ iz čl. 65 Zakona o oružju i streljivu u Hercegovačko-neretvanske županije, tijekom dana biti predan postupajućem tužitelju Županijskog tužiteljstva Mostar na daljnje postupanje”, navedeno je.

Facebook komentari