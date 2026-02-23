OVAN

Dnevni horoskop za 23. februar 2026. godine pokazuje da danas možete da otkrijete da je neko promenio raspored sastanka, što izaziva kratku paniku. U ljubavi, partner može da zaboravi obećanje, ali zajedno ćete smisliti rešenje. Moguća glavobolja.BIK

Danas vas čeka mala, ali slatka avantura! Možda vam partner pripremi neočekivano iznenađenje ili se spontano upustite u mini izlet. Na poslu, računar može da zablokira u najnezgodnijem trenutku, čuvajte na vreme sve podatke. Pazite na stopala i udobnu obuću, jer ćete više hodati nego što ste planirali.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 23. februar 2026. godine nagoveštava neočekivani susret, možda sa bivšim kolegom ili starim prijateljem. Na poslu, sitna greška može da postane prilika za dokazivanje vaše snalažljivosti. U ljubavi, partner može da otkrije da planirate iznenađenje. Pazite na grlo.

RAK

Danas je dan sa izazovima! Na poslu i kod kuće mogu da nastanu sitni nesporazumi koji testiraju strpljenje. U ljubavi, mala svađa zbog svakodnevnih obaveza može da izazove napetost, ali kratka šetnja sve popravlja. Obratite pažnju na stomak i ishranu.

LAV

Dnevni horoskop za 23. februar 2026. godine donosi dan u kojem vaša popularnost dolazi do vrhunca! Na poslu, kolega može da traži vašu pomoć i time vas istakne pred nadređenima. U ljubavi, partner može spontano da predloži nešto novo, prijaće vam. Zdravlje je dobro.

DEVICA

Danas vas remete sitnice, a mogu da vam pokvare raspoloženje. Na poslu budite istrajni u cilju koji imate, samo tako možete da ga ispunite. U ljubavi je vreme za viši korak, da li ste spremni za ozbiljan razgovor sa partnerom ili osobom koja vam se dopada? Više spavajte.

VAGA

Dnevni horoskop za 23. februar 2026. godine nagoveštava dan u kojem mogu da nastanu tehnički kvarovi ili nesporazumi sa kolegama. Na poslu se držite svojih stavova, dokazaćete da su isplativi. U ljubavi, partner može da bude napet zbog malih nesuglasica, danas izbegavajte raspravu. Jačajte imunitet.

ŠKORPIJA

Danas je idealan trenutak da napravite prvi korak ka pokretanju biznisa. Na poslu budite iskreni i recite sve što vam smeta jer možete da dobijete promene koje ste želeli. U ljubavi vam fali zajedničko vreme, ali kraj dana popraviće odnos. Obratite pažnju na bolove u leđima.

STRELAC

Čeka vas dan pun iznenađenja, možda otkazani planovi ili neočekivani susreti! Na poslu, improvizacija je ključ, a mala greška može da se pretvori u priliku za pohvalu. U ljubavi, partner može da predloži ono što nikada do sada niste radili i to će vam prijati. Prijaće vam fizička aktivnost na otvorenom.

JARAC

Danas vas očekuje iznenadna situacija, ali vaša brzina i organizacija donose rešenje. Na poslu, neočekivana pohvala ili priznanje može da podigne raspoloženje i motivaciju. U ljubavi budite spremni za kompromis, savetuju zvezde. Obratite pažnju na ishranu, mogući problemi sa varenjem,pišE Mondo

VODOLIJA

Danas može da vam bude haotičan dan. Možda će neko pogrešiti u komunikaciji, a vi ćete morati da reagujete brzo. Na poslu, strpljenje je ključno za problem koji imate. U ljubavi očekujte romantičan dan, prepustite se emocijama i uživajte. Zdravlje je dobro.

RIBE

Dnevni horoskop za 23. februar 2026. godine donosi neočekivanu priliku za posao. Možda će ova ponuda zahtevati određena odricanja, ali daje puno benefita. U ljubavi očekujte razjašenjenje nesporazuma koji traje već nekoliko dana. Obratite pažnju na simptome prehlade.

Facebook komentari