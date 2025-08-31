Šta stopala govore o vašem zdravlju: Prepoznajte simptome

Ako su vam prsti na nogama uvijek hladni, jedan od razloga može biti loš protok krvi – problem s cirkulacijom koji se ponekad povezuje s pušenjem, visokim krvnim pritiskom ili srčanim bolestima. Oštećenje živaca uzrokovano nekontroliranim dijabetesom također može uzrokovati osjećaj hladnoće u stopalima. Drugi mogući uzroci uključuju hipotireozu i anemiju.

Kada vas stopala bole nakon dugog dana, možda jednostavno proklinjete svoje cipele. Međutim, bol koja nije uzrokovana visokim potpeticama može nastati zbog stresnog preloma, male pukotine u kosti. Jedan mogući uzrok: preintenzivna tjelovježba ili sportovi poput košarke i trčanja na duge staze. Također, oslabljene kosti zbog osteoporoze povećavaju rizik.

Raynaudova bolest može uzrokovati da prsti na nogama pobijele, zatim poplave, a zatim ponovo pocrvene i vrate se u svoju prirodnu boju. Uzrok je naglo sužavanje arterija, koje se naziva vazospazmi. Stres ili promjene temperature mogu izazvati vazospazme, koji obično ne dovode do drugih zdravstvenih problema. Raynaudova bolest može biti povezana i s reumatoidnim artritisom, Sjögrenovom bolešću ili problemima sa štitnjačom.

Najčešći uzrok bola u peti je plantarni fasciitis, upala mjesta gdje se ovaj dugi ligament pričvršćuje za petnu kost. Bol može biti najoštrija kada se prvi put probudite i vršite pritisak na stopalo. Artritis, pretjerana tjelovježba i cipele koje ne pristaju uz tijelo također mogu uzrokovati bol u peti, kao i tendinitis.

Oteknuta stopala mogu biti znak da ste predugo stajali, ali ako se to često dešava mogu biti znak ozbiljnog zdravstvenog stanja. Uzrok može biti loša cirkulacija, problem s limfnim sistemom ili krvni ugrušak. Poremećaj bubrega ili smanjena aktivnost štitne žlijezde također mogu uzrokovati oticanje. Ako imate uporno oticanje stopala, obratite se ljekaru.

Osjećaj peckanja u stopalima je čest kod dijabetičara s oštećenjem perifernih živaca. Može ga uzrokovati i nedostatak vitamina B, atletsko stopalo, kronična bolest bubrega, loša cirkulacija u nogama i stopalima (periferna arterijska bolest ) ili hipotireoza, prenosi Klix.

