Dnevni horoskop za 18. avgust 2026.

Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukom jer detalj koji vam sada promiče može biti veoma važan. Ljubav: Partner vam pokazuje da želi ozbiljniji razgovor, dok slobodni Ovnovi mogu upoznati nekoga preko prijatelja. Zdravlje: Prijaće vam više kretanja i boravak na otvorenom.

Bik

Posao: Jedan razgovor može vam donijeti korisnu informaciju ili otvoriti mogućnost za dodatnu zaradu. Ljubav: Dan je povoljan za nježnost i približavanje, a slobodni Bikovi bi mogli da privuku pažnju osobe koju već poznaju. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i ne preskačite obroke.

Blizanci

Posao: Završavate obavezu koja vas je duže opterećivala i konačno osjećate olakšanje. Ljubav: Moguće je iznenadno javljanje osobe sa kojom imate nedovršenu priču. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora od telefona i računara.

Rak

Posao: Danas možete dobiti pohvalu ili potvrdu da je vaš trud primijećen. Ljubav: Emocije su jake, ali pokušajte da ne tražite skrivena značenja u svakoj partnerovoj riječi. Zdravlje: Moguća je osjetljivost zbog umora i nedostatka sna.

Lav

Posao: Pred vama je prilika da se istaknete i pokažete inicijativu, posebno ako radite sa ljudima. Ljubav: Neko vam otvoreno pokazuje interesovanje, a zauzeti Lavovi mogu doživjeti prijatno iznenađenje od partnera. Zdravlje: Energija vam raste, ali nemojte pretjerivati sa obavezama.

Djevica

Posao: Danas ne preuzimajte tuđe obaveze na sebe – dovoljno je da završite ono što je vaše. Ljubav: Partneru je potrebna vaša pažnja, dok slobodne Djevice mogu započeti zanimljivu komunikaciju. Zdravlje: Napetost se može javiti zbog stresa i nedovoljnog odmora.

Vaga

Posao: Moguće je da ćete promijeniti mišljenje o poslovnoj odluci nakon razgovora sa jednom osobom. Ljubav: Romantičan susret ili poruka mogu vam potpuno promijeniti raspoloženje. Zdravlje: Obratite pažnju na hidrataciju i napravite pauzu kada osjetite umor.

Škorpija

Posao: Nešto što ste dugo čekali konačno počinje da se pokreće. Ljubav: Strasti su naglašene, ali ljubomora bi mogla da pokvari lijep trenutak. Zdravlje: Pokušajte da se oslobodite nagomilane napetosti.

Strijelac

Posao: Nova ideja može vam donijeti priliku za napredovanje ili dodatni izvor prihoda. Ljubav: Slobodni Strijelčevi mogu doživjeti zanimljiv susret, dok zauzeti žele više spontanosti u vezi. Zdravlje: Prijaće vam fizička aktivnost i promjena rutine.

Jarac

Posao: Danas ćete morati da budete strpljivi jer se jedna obaveza ne odvija onako brzo kako ste planirali. Ljubav: Iskren razgovor može riješiti nesporazum koji se već neko vrijeme ponavlja. Zdravlje: Ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Vodolija

Posao: Neočekivana ponuda može vam privući pažnju, ali prije odluke dobro provjerite sve uslove. Ljubav: Jedna osoba iz vašeg okruženja mogla bi da pokaže da prema vama osjeća više nego što ste mislili. Zdravlje: Čuvajte energiju i napravite dovoljno prostora za opuštananje.

Ribe

Posao: Intuicija vam danas pomaže da prepoznate kome možete da vjerujete i koji potez je pravi. Ljubav: Očekuje vas emotivan razgovor koji može donijeti veliko olakšanje. Zdravlje: Osjetljivost na promjene raspoloženja i umor.

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