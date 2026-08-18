Čovjek koji je podmetao požare dobio je 220.000 eura od države i EU

DANIEL Stegnjaić, jedan od četvorice osumnjičenih za podmetanje deset požara na zadarskom području, ukupno je dobio više od 220 tisuća eura poljoprivrednih potpora.

Potpore prima od 2017. godine

Danas smo pisali kako je Stegnjaiću tijekom 2024. i 2025. godine isplaćeno 44.009,76 eura poljoprivrednih potpora iz nacionalnih i europskih sredstava, kako smo provjerili na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ti podaci, međutim, obuhvaćaju samo posljednje dvije financijske godine koje je Agencija objavila na svojim stranicama.

Stoga smo od Agencije zatražili podatke o svim isplatama Stegnjaiću od početka korištenja poljoprivrednih potpora, kako bismo utvrdili koliko je ukupno novca primio. Prema podacima koje su nam dostavili, od 2017. godine do 18. kolovoza 2026. godine isplaćeno mu je ukupno 220.974,42 eura.Prijeti im optužba za terorizam

Podsjetimo, Stegnjaić je uhićen zajedno s Vladimirom Ćupićem, javnosti poznatim iz afere “Crno brdo”, te još jednim muškarcem i 33-godišnjom državljankom Poljske. Četvorka se sumnjiči da je 14. i 15. kolovoza namjerno izazvala deset požara na području Bilog Briga u Zadru te u Zemuniku Donjem, Galovcu, Donjim Biljanima, Zapužanima, Zemuniku, Zagradu, Lišanima Tinjskim, Škabrnji i Benkovcu.

Osumnjičenike se trenutačno tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da nije isključena mogućnost drukčije pravne kvalifikacije, uključujući terorizam. Svima je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a jednom i zbog opasnosti od bijega, budući da, uz hrvatsko, ima i državljanstvo Srbije.Za što je dobio novac?

Što se tiče ranije objavljenih podataka o isplatama u 2024. i 2025. godini, iz Agencije su nam pojasnili da se podaci objavljeni na njihovim stranicama odnose na financijske godine, odnosno na razdoblja od 16. listopada jedne do 15. listopada sljedeće godine. Podaci koje su nam sada dostavili odnose se, pak, na kalendarske godine, zbog čega između tih iznosa može doći do odstupanja.Od navedenih 220.974,42 eura, ukupno se 161.270,23 eura odnosi na Europski fond za jamstva u poljoprivredi, a 57.340,43 eura na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Iznos od 2.363,76 eura odnosi se na nacionalna sredstva,piše Index

Država mu obnovila i kuću

Kako smo doznali od mještana, Stegnjaić je nakon smrti oca naslijedio obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i nastavio se baviti poljoprivredom. Na gospodarstvu je trenutačno oko 250 ovaca.

Prema njihovim riječima, tijekom Oluje napustio je Donje Biljane, a u selo se najprije vratio njegov otac. Nakon njegove smrti vratio se i Daniel Stegnjaić. Obiteljska kuća obnovljena je nakon rata, kao i druge kuće u selu, u sklopu državne obnove.

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