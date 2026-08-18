Glavni pregovarač Irana objavio pod kojim će uslovom otvoriti Hormuz

Iranski glavni pregovarač Mohammed Bagher Ghalibaf izjavio je u utorak da strateški važni Hormuški moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Države ne ispune zahtjeve Teherana, uključujući ukidanje pomorske blokade.

– Želim jasno reći da Hormuški moreuz neće biti otvoren dok se američke obaveze navedene u memorandumu o razumijevanju ne provedu – rekao je Ghalibaf u govoru emitiranom na državnoj televiziji,pišu Vijesti

Među zahtjevima, koji su bili uključeni u primirje između Irana i SAD-a u junu, koje je kasnije propalo, naveo je uklanjanje blokade, ukidanje naftnih sankcija i odmrzavanje iranske imovine u inostranstvu.

Rat između Irana i Sjedinjenih Država izbio je 28. februara nakon američko-izraelskih napada na Iran koji su izazvali sukob u cijeloj regiji.

Diplomatski napori od 8. aprila okončali su intenzivna bombardiranja, ali sporadični sukobi su se nastavili, posebno u i oko Hormuškog moreuza.

Iran je zadržao kontrolu nad moreuzom, vitalnim globalnim energetskim kanalom, od izbijanja rata, zahtijevajući od brodova da traže dozvolu i plaćaju tranzitne naknade – potez kojem se protive Washington i nekoliko zemalja u regiji sedmicama raspravljajući o budućnosti plovidbe kroz moreuz, a Teheran je objavio da su geografske koordinate rute koju su predvidjele obje zemlje “dogovorene”.

U ponedjeljak je Iran saopćio da se razgovori “nastavljaju na ozbiljan način” i da se razmjenjuju mišljenja o tekstu “zajedničke izjave”.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je bombardovanjem Omana ako “stane na put” sporazumu s Iranom o Hormuzu i pozvao Teheran na predaju u ratu koji je postao sve veći politički teret kod kuće.

Ghalibaf je tokom svog govora rekao da je Iran “spreman nanijeti još veći poraz neprijatelju, proporcionalan njegovim postupcima i napretku”, prenosi Reuters.

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