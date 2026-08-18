Inspekcije tokom SFF-a: Izrečene kazne od 107 hiljada KM

“Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su i ove godine provodili potrebne inspekcijske aktivnosti i pojačanu kontrolu privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo, sa posebnim fokusom na lokalitete na kojima se održavaju programi SFF-a”, objasnili su u saopštenju.

Također, na temelju iskustava iz prethodnih godina, sačinjen je plan i raspored organizacije rada inspekcijskih timova koje čine sanitarni i tržišno-turistički inspektor, čije je radno vrijeme u periodu održavanja festivala prilagođeno festivalskim aktivnostima.

“Osim navedenih inspekcija, koje su timske nadzore provodile, svaka iz svoje nadležnosti, kantonalni saobraćajni inspektori su vršili kontrole na lokaciji Aerodroma Sarajevo vezano za nelegalne prevoznike. U toku prva četiri dana izvršeno je 135 inspekcijska nadzora, izdato 67 prekršajnih naloga u iznosu 107.250 KM uz izdata tri rješenja o zabrani”, dodali su,pišu Vijesti

Poseban izazov, naglašavaju, predstavlja glasna muzika iz ugostiteljskih objekata u blizini festivalskih lokacija, koja ometa projekcije filmova, a za koje je nadležan kantonalni inspektor zaštite okoliša i koji provodi nadzore po službenoj dužnosti.

Usto, pozivaju sve privredne subjekte u Kantonu Sarajevo da osiguraju poštivanje važećih zakonskih propisa, uz dobru saradnju sa inspekcijskim organima, kako bi se mnogobrojnim posjetiocima omogućilo da maksimalno uživaju u Sarajevu, gradu filma i nezaboravnoj atmosferi još jednog Sarajevo Film Festivala.

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