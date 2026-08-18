Utvrđen konačni iznos: Važne vijesti za penzionere u FBiH

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić održat će sutra, 19. augusta, kratku konferenciju za medije u press-sali Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Povod za obraćanje je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija u 2026., koja će biti donesena na današnjoj sjednici Upravnog odbora.

Delić će tom prilikom govoriti o drugom usklađivanju penzija, ali i drugim aktuelnostima iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te će biti na raspolaganju za pitanja zainteresiranih novinara i redakcija, najavljeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,pišu Vijesti

Podsjetimo, korisnicima su julske penzije isplaćene u uvećanim iznosima, nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje donio Odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5 posto, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. Akontacijsko usklađivanje penzija po stopi od 3,5 posto primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno s 1. januarom 2026.

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