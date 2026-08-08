Objavljujemo kompletne liste za skupštine svih deset kantona

U Službenom glasniku BiH objavljene su liste svih stranaka za kantonalne skupštine, a u nastavku donosimo ko će biti nosioci u kojoj izbornoj jedinici.Što se tiče Skupštine USK, Jasmin Hodžić je nosilac liste Naše stranke, a Mate Šimić HDZ-a BiH.

SDP BiH na vrh liste u Krajini je postavio predsjednika SDP-a USK-a Almina Hopovca, treći na listi je nedavno uhapšeni Aladin Ćerimović, predsjednik SDP-a Velika Kladuša, četvrti aktuelni zastupnik Mladen Lonić, a interesantno da se donedavni ministri Adnan Habibija, Danko Jakšić i Denis Osmankić nalaze na pozicijama tek između 10. i 14. mjesta.

Nosilac liste BH Zelenih je Selma Džanić, a drugi na listi pornozvijezda Agan Bunić. Kod Naprijed BiH nositeljica liste je Melisa Imamović, kod Laburista Elma Đogić.

Nosilac liste SBB-a – Fahrudin Radončić je Šefik Smladić, druga je Ermina Kasić, a treći na listi Amarildo Mulić. Listu Stranke za BiH ponovo predvodi aktuelni zastupnik u Skupštini USK Nisvet Jusić. Kod SDA listu predvodi Zinajda Hadžić, drugi na listi je Abid Mulalić, a treći je Mehmed Mahmić.

DF je na vrh liste u Krajini istakao Adisu Omerčić, drugi je Igor Vilić, a treći Jasmin Hušić. NiP je prvo mjesto na listi postavio zastupnika u Skupštini USK Azhara Sejarića, druga je Azra Tajić, a treći ministar u Vladi FBiH Kemal Hrnjić.Nosilac liste NES-a i PDA u Krajini je donedavni premijer USK Mustafa Ružnić, a na listi su i brojni zastupnici poput Nijaza Kadirića, Samira Ikanovića, Irme Fatkić, Senite Handuić i Emira Dautovića.

Na čelu liste POMAK-a nalazi se načelnik Bihaća Elvedin Sedić, a druga je aktuelna zastupnica u Parlamentu FBiH Maja Uremović.Što se tiče Skupštine Posavskog kantona, Jošo Oršolić želi kao nezavisni kandidat da dobije poziciju. Na listi Nezavisni-Neovisni prvi na listi je Emir Beširević, a kod HDZ-a BiH Đuro Topić.

SDP BiH je istakao Damira Subašića, SNSD Snježanu Pavić, Snaga naroda Admira Bulića, Naprijed BiH Mehmeda Šogorovića, HSP BiH Marija Pejića, HRS Dragu Zečevića, SBiH Muju Puzića, HDZ 1990-HSS Antu Kobaša, a SDA Mehmeda Memiševića.U Tuzlanskom kantonu Naša stranka je na vrh liste postavila Mirsada Čamdžića, a iza nje je Amila Hodžić. Koalicija NES, PDA i Naprijed su postavili Suada Salibašića, a iza njega na listi je Lejla Čebić Đerzić.

SDP-ov nosilac liste u Tuzlanskom kantonu je Dževad Hadžić, a prati ga Mirela Memić i Slađan Ilić. Snaga naroda ide sa Šahbazom Lapandićem na vrhu, a Crvene linije s Amerom Bošnjićem.

BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa na vrhu liste imaju Jasmina Handžića, a BOSS Mirnesa Ajanovića.

Nosilac liste SBB-a u TK je Elvir Salihović, a prati ga zastupnica u Skupštini TK Zumra Begić. Listu SBiH nosi Mirnes Gušić, a treći na listi je dugogodišnji zastupnik u Skupštini TK Žarko Vujović.

Socijaldemokrate BiH idu s Huseinom Tokićem, a na listi SDA se nalaze brojna imena koja su poznata u TK. Prvi na listi je Šekib Umihanić, a iza njega su Lejla Vuković, Smajo Mandžić, dok šesto mjesto na listi zauzima Fahrudin Skopljak. Mahir Mešalić je nosilac liste DF-a, a NiP-ovu listu nosi Adis Fazlić.

Nosioci lista u TK – Avaz

Fuad Kasumović predvodi svoju listu za Skupštinu ZDK, a Naša stranka se odlučila na zastupnicu Behiju Kulović. Tanja Radoš Kosić je na čelu liste HDZ-a BiH u ZDK, a Mirsad Mahmutagić, bivši načelnik Maglaja, je na vrhu SDP-ove liste.

Koalicija HDZ 1990, HRS, HDS i HSS u ZDK ide s Anom Zlovečerom Jukić, a Snaga naroda s Ramom Isakom. Stranka Pokret je na vrh liste postavila Alena Kapkovića, a interesantno je da je tek 15. na listi aktuelni ministar Adnan Šabani.

Naprijed BiH na prvo mjesto na listi za Skupštinu ZDK postavio je Adisa Bekrića, a SBB-Fahrudin Radončić Ernada Ihtijarevića.

Liste u ZDK – Avaz

Prvi na listi SBiH je Ajdin Huseinspahić, a na listi SDA Nermin Mandra, državni parlamentarac.

Nosilac liste DF-a je Goran Bulajić, a NiP-a Amra Babić. NES i PDA su se opredijelili za Samira Šibonjića.

Što se tiče BPK, listu Naše stranke predvodi Nermin Stovrag, a Nove političke inicijative Amel Begović. SDP-ov nosilac liste bit će Edin Mujković, a Snage naroda Rasim Mujagić. U političkom subjektu “Perspektiva” prvi na listi je Amina Oputar, a kod BH Zelenih Mustafa Adžem.

Prvi na listi Nezavisne građanske liste je Šefik Bukalo, a SBB se opredijelio na aktuelnog zastupnika Muradifa Kanlića. BH Demokrati idu sa svojim predsjednikom stranke Džebrailom Bajramovićem, a SBiH s Nedimom Krndžijom.

Nosilac liste SDA bit će Aida Obuća, aktuelna zastupnica u Parlamentu FBiH. BNS je za nositeljicu liste postavio Berinu Fejzić, a DF Aidu Sirbubalo. NiP-ov nosilac liste je Senad Čeljo, a Glasa naroda Memsudin Raščić. NES i PDA su se opredijelili za bivšeg gradonačelnika Muhameda Ramovića. Stranka “Mladi i razvoj” za nositeljicu liste ima Zerinu Hubjer-Bejtić, a “Novi početak” Emira Hubjera.

U BPK listu Naše stranke predvodi Ajdin Kero, a prvo ime koalicije okupljene oko HDZ-a BiH je Dražen Matišić. SDP je za nosioca liste postavio Edina Gekića, a Snaga naroda Hamdiju Duzana. Listu u ovom kantonu imaju i BH Zeleni, a prvi na njoj bit će Hidajet Karasalihović.

SBB-ova nositeljica liste bit će Almasa Brkić, a koalicije oko HDZ-a 1990 Anto Bilić. Nosilac liste NiP-a bit će Tarik Šečić, a SDA će voditi aktuelni premijer SBK Tahir Lendo.

DF-ovo prvo ime bit će Mirza Hodžić, a SBiH-ov Admir Meštrovac. Koaliciju NES-a i PDA predvodit će Alen Salkić.

Liste u SBK. Screenshot

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu Naša stranka ima svega pet kandidata, a listu nosi Medisa Crnomerović. Koaliciju NES, PDA, Naprijed predvodić Semir Drljević Lovac, a SDP-a Ivor Perić.

SNSD-ov kandidat u Hercegovini bit će Siniša Jokanović, dok koaliciju stranaka oko HDZ-a BiH predvodi Marko Novak. Jedini kandidat Snage naroda u ovom kantonu je Ernad Nukić. Humska snaga pravaša postavila je Tihomira Šarca za nosioca liste, a Hrvatsko proljeće Maru Anđelić.

Nositeljica liste SBB-a – Fahrudin Radončić u Hercegovini bit će Sanela Dilberović. HRS se opredijelio sa Silvija Bubala, a SBiH za Harisa Omeriku. Koalicija HDZ-a 1990 i HSS-a ide s Markom Ćurčićem, a SDA predvodi Džafer Alić. DF-ov nosilac liste bit Arman Zalihić, a NiP-ov Omer Hujdur.

Liste u HNK

U Zapadnohercegovačkom kantonu listu dva HSP-a predvodi Ante Paponja, a listu HDZ-a BiH Dario Knezović. SDP-ov nosilac liste je Dragan Iličić, a listu trećeg HSP-a (HSP-a BiH) predvodi Zvonko Jurišić.

Nosilac liste HRS-a Tomislav Bandić, a koalicije HDZ-a 1990 i HSS-a Josip Pinjuh.

Liste u ZHK. Screenshot

U Kantonu Sarajevo na čelu liste Naše stranke nalazi se Duška Jurišić, a na njoj su i aktuelni zastupnici Vibor Handžić i Vildana Bešlija, kao i državna parlamentarka Mia Karamehić-Abazović, ali i brojni vijećnici.

SDP BiH je na vrh liste stavio Adnana Štetu, koji je već izrazio želju da postane premijer, ukoliko njegova stranka bude dio vlasti. Druga na listi je načelnica Novog Sarajeva Benjamina Karić, a tu su još i ministri Kenan Magoda i Enis Hasanović, kao i zastupnici Jelena Pekić, Davor Čičić, Redžo Lemezan i Vedrana Vikić-Musić. Nosilac liste Snage naroda je Mehmed Halilović.

Delegat u Domu naroda PSBiH Kemal Ademović je nosilac liste za Skupštinu KS. BH Zeleni u KS idu s Aidom Hrnjić, a Naprijed BiH s Vedadom Siljadžićem.

Nosilac liste SBB-a je poznati hitmejker Fahrudin Pecikoza, a tu su i druga poznata imena poput glumice Jasne Beri, dr. Seada Želje i drugih.

SDA listu predvodi predsjednik SDA KS Faruk Kapidžić, a tu na njoj su i zastupnici Mahir Dević i Smiljana Viteškić, funkcioner iz Novog Sarajeva Kerim Balić, funkcioner iz Starog Grada Dženan Selimbegović.

DF-ov nosilac liste bit će zastupnik u Skupštini Albin Zuhrić, a tu su i drugi zastupnici poput Vedrane Vujović i Marijele Hašimbegović. Listu NiP-a predvodi načelnik Ilidže Nermin Muzur.

Nosilac liste SBiH bit će Muamer Bandić, aktuelni zastupnik u Skupštini KS, a u vrhu liste su i Lejla Zvizdić i Emir Efendić.

Skupština KS

U Livanjskom kantonu listu HNP-a predvodi bivši premijer tog kantona Ivan Vukadin, a HDZ-ovu Mate Omazić. SDP-ov nosilac liste bit će Martin Brdar, a Hrvatsku nezavisnu listu predvodi Josip Perić.

U Kantonu 10 u koaliciji izlaze SNSD, SP i SPS, a njihovu listu predvodi Goran Broćeta. SNS FBiH predvodi Duško Radun, a HDZ 1990 ministar zdravstva FBiH Nediljko Rimac. Prvi na listi HSP-a BiH je Ilija Rožić, a Srpskog nacionalnog pokreta FBiH Dragana Damjanović.

HRS-ov nosilac liste bit Andrija Ćurković, a SBiH-ov Ibrahim Velić. SDA u ovom kantonu ide s Hikmetom Hodžićem, a DF s Emirom Karača.

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