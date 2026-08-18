Nagli pad temperature: Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Veći dio prijepodneva u Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina.U Hercegovini prije podne sunčano. Poslijepodne umjeren porast naoblake, uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 °C,piše Avaz

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana se očekuje kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 °C.

Facebook komentari