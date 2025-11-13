Šta se dešava ako svakog dana unosite magnezijum?

Magnezijum je ključni hranljivi sastojak za opšte zdravlje.

Mnogi ljudi ga ne unose dovoljno, iako se prirodno nalazi u hrani poput lisnatog zelenila, pasulja, mahunarki i integralnih žitarica.

“Magnezijum je neophodan za mnoge funkcije u telu i igra ulogu u svemu, od zdravlja kostiju do funkcije nerava”, kaže registrovana dijetetičarka Erin Palinski Vejd, koja takođe pomaže u regulisanju nivoa kalcijuma i vitamina D, koji su neophodni za zdravo formiranje kostiju.

Ovo su neke od najvažnijih hranljivih materija u tijelu i nekoliko savjeta kako da osigurate dovoljan unos ovog važnog minerala.

Magnezijum igra važnu ulogu u funkciji srca, tako da unos dovoljne količine ovog minerala može pomoći u sprečavanju visokog krvnog pritiska i smanjenju rizika od srčanih oboljenja.

“Neka istraživanja pokazuju da suplementacija magnezijumom može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, ali samo u maloj količini”, kaže registrovani dijetetičar Tobi Amidor. Ipak, čak i malo magnezijuma može pomoći u snižavanju krvnog pritiska ako se pridržavate i drugih zdravih navika, poput vježbanja i smanjenja unosa natrijuma.

Smanjuje rizik od dijabetesa

“Magnezijum pomaže u metabolizmu glukoze”, objašnjava Amidor. Ovo pomaže u održavanju zdravog nivoa šećera u krvi i smanjenju rizika od dijabetesa. Studije su pokazale da unos dovoljne količine magnezijuma dnevno može smanjiti krvni pritisak, visok šećer u krvi (hiperglikemija) i visoke trigliceride (hipertrigliceridemija), što može poboljšati metabolički sindrom i pomoći u upravljanju dijabetesom.

Podržava zdravlje kostiju

“Pošto magnezijum pomaže u regulisanju kalcijuma i vitamina D u telu, on je neophodan za zdravlje kostiju i važan hranljivi sastojak u sprečavanju gubitka koštane mase i osteoporoze”, kaže Erin Palinski Vejd. Amidor dodaje da postoji povoljna korelacija između unosa magnezijuma i gustine kostiju i kod muškaraca i kod žena, što znači jače kosti, manje sklone prelomima.

Može poboljšati kvalitet sna

Poboljšanje sna jedna je od najčešće navedenih prednosti magnezijuma. Iako neka istraživanja sugerišu da magnezijum može poboljšati kvalitet sna, potrebna su dodatna istraživanja da bi se potvrdile ove tvrdnje. Ipak, Erin Palinski Vejd kaže da adekvatan unos magnezijuma može pomoći u regulisanju raspoloženja, što je ključno za opšte zdravlje. Ako osećate da ste manje pod stresom i anksiozni, verovatno ćete bolje spavati.

Održava zdravlje srca

Magnezijum je neophodan za zdravlje srca. Erin Palinski Vejd navodi da on pomaže u održavanju redovnog srčanog ritma. To je zato što je magnezijum uključen u transport jona kalcijuma i kalijuma kroz ćelijske membrane, što stabilizuje srčani ritam.

Smanjuje upale u tijelu

Kao antioksidans, magnezijum može pomoći u smanjenju hroničnih upala u tijelu. Ovo može doprinijeti dugovječnosti, pomoći u održavanju zdrave težine i smanjiti rizik od hroničnih bolesti. Neke studije su otkrile da suplementacija magnezijumom može znatno smanjiti inflamatorne markere u tijelu.

Facebook komentari