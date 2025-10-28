Nikada nećete smršati dok ne izbacite ove četiri vrste namirnica

Prema nutricionistkinji i fitness trenerici Jenni Rico, ono što ne jedete ponekad je važnije od onoga što jedete.

“Neke vrste hrane mogu znatno otežati proces mršanja. Ne kažem da ih nikada ne smijete konzumirati, ali one jednostavno nisu dobre ni za vašu liniju ni za zdravlje”, poručuje Rico.

Smrznuta gotova jela

Iako su praktična, smrznuta jela poput pica, pita i štrudli često sadrže visoku količinu kalorija i nezdravih sastojaka. Ako punite zamrzivač, stručnjaci savjetuju da birate smrznuto voće, povrće ili zdrave biljne alternative.

Kofeinski napici s dodatkom šećera

Popularni napici poput slatkih kafa ili frappuccina mogu sadržavati više od 500 kalorija, a nutritivno ne nude ništa korisno. – To je uglavnom samo šećer koji ne zasićuje, ne pomaže oporavku mišića i lako dovodi do unosa viška kalorija – upozorava Rico.

Granola pločice

Iako se reklamiraju kao zdrava užina, granola pločice često su prepune šećera i kalorija. Naglo podižu nivo šećera u krvi, a zatim izazivaju želju za novom hranom. Bolja opcija su proteinske pločice s najmanje 20 grama proteina i malo šećera.

„Keto“, „veganska“ i „bezglutenska“ prerađena hrana

Proizvodi s ovim oznakama često se lažno predstavljaju kao zdravi, iako mogu sadržavati mnogo šećera i štetnih masti. Rico ističe da su to često „ulickane verzije brze hrane“. Ipak, izuzetak su osobe koje zbog zdravstvenih razloga moraju izbjegavati gluten.

Zaključak je jasan – izbacivanjem ovih namirnica i uvođenjem svježih, nutritivno bogatih obroka, rezultati u mršanju mogu postati vidljivi mnogo brže, prenose Vijesti.

