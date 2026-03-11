Pilav odgovorio Izetbegović djelima: KCUS uskoro otvara nove odjele vrijedne 24 miliona KM

Najveća zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), ponovo je u epicentru javnosti usljed oštrog sukoba novog direktora Alena Pilava i bivše uprave na čelu sa Sebijom Izetbegović. Dok novi menadžment najavljuje preseljenje četiri ključne klinike u novi centralni medicinski blok, investiciju vrijednu 24 miliona maraka, na površinu isplivavaju šokantni detalji o katastrofalnim uslovima u kojima su se godinama unazad liječili najteži pacijenti.

Direktor Pilav tvrdi da je po preuzimanju funkcije zatekao zastrašujuće stanje, otkrivši da je na računima bolnice ležalo preko 70 miliona maraka, dok su pacijenti istovremeno ostajali bez osnovnih lijekova, a sporni respiratori iz doba korone skupljali prašinu. Na ove teške optužbe oštro je odgovorila bivša direktorica Sebija Izetbegović, negirajući njegove navode i tvrdeći da se bolnica zapravo sistemski urušava, slikovito opisavši da u KCUS danas ulazi “više ćevapa, pljeskavica i brze hrane nego lijekova”.

Uprkos javnim prozivkama i teškom nasljeđu dotrajale opreme u zgradi staroj 130 godina, nova uprava ističe da će ljekari i pacijenti napokon dobiti humane uslove za rad i liječenje. Fokus zdravstvenog sistema u narednom periodu mora biti isključivo na modernizaciji, transparentnim javnim nabavkama i brizi o ljudima, a ne na gomilanju neiskorišćenog novca na računima i političkim prepucavanjima koja urušavaju ugled vitalnih institucija.

