Iran upozorava svijet: Pripremite se za cijenu od 200 dolara po barelu nafte

“Pripremite se da nafta bude 200 dolara po barelu, jer cijena nafte zavisi od regionalne sigurnosti koju ste vi destabilizirali”, poručio je Ebrahim Zolfaqari, portparol iranske vojne komande, u izjavi upućenoj Sjedinjenim Američkim Državama.

Iran je istovremeno izveo nove udare na Izrael i ciljeve širom Bliskog istoka, pokazujući da i dalje ima kapacitet za odgovor i za ometanje energetskih tokova uprkos, kako Pentagon tvrdi, najintenzivnijim američko-izraelskim napadima do sada.

Hormuz i dalje blokiran, novi napadi na brodove

Iako su cijene nafte nakon kratkog skoka početkom sedmice pale sa skoro 120 na oko 90 dolara po barelu, tržišta i dalje ostaju napeta. Investitori za sada računaju na to da će američki predsjednik Donald Trump uskoro pokušati okončati rat i ponovo otvoriti plovidbu kroz Hormuški moreuz.

No, na terenu nema znakova smirivanja. Kroz moreuz, uz iransku obalu, inače prolazi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, a plovidba je i dalje ozbiljno ugrožena – u najvećem poremećaju energetskih tokova od naftnih šokova 1970-ih.

Tri nova trgovačka broda pogođena su u Zaljevu nepoznatim projektilima, prema podacima agencija koje prate pomorsku sigurnost. Time je broj oštećenih ili napadnutih brodova od početka rata porastao na 14.

Posada teretnog broda pod tajlandskom zastavom evakuisana je nakon eksplozije i požara, dok su oštećenja prijavljena i na kontejnerskom brodu pod japanskom zastavom te na teretnjaku pod zastavom Maršalskih Ostrva.

Iran prijeti i bankama, IEA sprema odgovor

Zolfaqari je nakon noćnog napada na urede jedne banke u Teheranu zaprijetio da će Iran gađati i banke koje posluju sa SAD-om ili Izraelom. Građanima širom Bliskog istoka poručio je da se drže najmanje 1.000 metara dalje od banaka.

U međuvremenu, Međunarodna agencija za energiju (IEA) priprema, prema Reutersu, prijedlog za puštanje čak 400 miliona barela iz globalnih strateških rezervi – što bi bio rekordni potez. Ipak, analitičari upozoravaju da bi to pokrilo tek oko tri sedmice normalnog protoka kroz Hormuz.

Rat bez jasnog kraja

Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je da će operacija protiv Irana trajati „bez vremenskog ograničenja“, sve dok se ne ostvare svi ciljevi.

Reuters istovremeno navodi da izraelski zvaničnici privatno priznaju da iranski režim možda ipak može preživjeti rat, dok nema znakova da je Washington blizu njegovog okončanja.

Što rat duže traje, veći je rizik za globalnu ekonomiju. A ako se sukob završi tako da iranski sistem opstane, Teheran će to gotovo sigurno proglasiti pobjedom – uz cijenu koju će osjetiti cijeli svijet, od energetskih tržišta do cijena goriva i transporta.

