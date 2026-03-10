Trump: Ako je Iran postavio mine u Hormuškom tjesnacu, želimo da se uklone ODMAH

IRAN je počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu, najvažnijem svjetskom energetskom uskom grlu kroz koje prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine sirovom naftom, rekla su za CNN dva izvora upoznata s američkim obavještajnim izvješćima.

Postavljanje mina zasad nije opsežno, posljednjih dana postavljeno ih je nekoliko desetaka, navode izvori. No Iran i dalje raspolaže s više od 80 do 90 posto svojih malih plovila i brodova za polaganje mina, rekao je jedan od izvora, pa bi njegove snage mogle relativno brzo postaviti stotine mina u tom plovnom putu.

Iranska Revolucionarna garda, koja sada praktično kontrolira tjesnac zajedno s iranskom redovitom mornaricom, ima sposobnost rasporediti svojevrsni “pojas” raspršenih plovila za polaganje mina, čamaca napunjenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija, ranije je izvijestio CNN.

Trump zaprijetio Iranu

Nakon medijskih izvještaja da je Iran počeo postavljati mine u Hormuški tjesnac, oglasio se Donald Trump.

“Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a mi zasad nemamo izvješća da je to učinio, želimo da se one uklone – ODMAH! Ako su iz bilo kojeg razloga mine postavljene i ne budu odmah uklonjene, vojne posljedice za Iran bit će na razini kakva dosad nije viđena. Ako, s druge strane, uklone ono što je možda postavljeno, to će biti velik korak u pravom smjeru!”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži.Index

