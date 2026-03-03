Otkrivamo identitet uhapšenih u akciji FUP-a: Jedan je uposlenik Ministarstva finansija FBiH

U jučerašnjoj akciji FUP-a uhapšeni su Edin Šahinović, uposlenik Ministarstva finansija FBiH, kao i Suad Arnautović, potvrđeno je za portal “Avaza”.

Podsjećamo, u sklopu jučerašnje akcije su pretresane prostorije Ministarstva finansija, kao i više lokacija na području KS, ZDK i SBK.

Oni se sumnjiče za nezakonitosti vezano za postupak isplate stare devizne štednje, a kako su jučer potvrdili iz Ministarstva, postupanje je bilo po prijavi ministra Tonija Kraljevića.

Obojica su pušteni da se brane sa slobode i Tužilaštvo KS je za njih uputilo prijedlog Općinskom sudu u Sarajevu da im se izreknu mjere zabrane.

Suad Arnautović (nije riječ o članu CIK-a BiH) je osumnjičen za pomaganje počiniocu i za njeg je predložena mjera zabrane komuniciranja s prvoosumnjičenim Šahinovićem.

Edinu Šahinoviću, koji je prvoosumnjičeni, je, prema informacijama “Avaza”, predložena mjera zabrane obavljanja poslova u Ministarstvu finansija, zabrane pristupa samom Ministarstvu, komuniciranja s uposlenicima Ministarstva, FIA-e, Registra vrijednosnih papira i Komisije za verifikaciju stare štednje.

Facebook komentari