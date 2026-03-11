Snimka se širi internetom, cijeli grad je sravnjen sa zemljom; BBC tvrdi: Autentična je!

Snimak koji se prvo proširio društvenim mrežama sada je verificiran i prikazuje kako udarni val od obližnjih napada u iranskom gradu Karaj razbija prozor automobila u pokretu.

Videozapis koji je potvrdio BBC Verify prikazuje uništeno stražnje staklo vozila, u blizini se vide ogromni oblaci dima, a čuje se i buka iz automobila te pozivi vozaču da vozi što brže i napusti napadnuto područje.

BREAKING: This footage was recorded by someone driving near Fat'h helicopter base of the IRGC Ground Force Aviation branch near Karaj, on the third day of the war. You can see that the Israeli airstrikes shattered the windshields of the car. All helicopters inside that base,… pic.twitter.com/wEaOBPjuxd — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 9, 2026

„Uništili su cijeli grad“ i „sve je uništeno“, moglo se, između ostalog, čuti na snimku.

BBC Verify je, uz pomoć satelitskih snimaka Karaja, grada udaljenog oko 13 kilometara od Teherana, uspio identificirati područje gdje je snimak nastao

