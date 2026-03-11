Švicarska: Muškarac se zapalio u autobusu, šest osoba poginulo

Tri povrijeđene osobe su u kritičnom stanju, saopćila je policija kantona Fribourg. Tokom akcije spašavanja povrijeđen je i jedan bolničar.

Incident se dogodio u mjestu Kerzers, zapadno od glavnog grada Berna.Švicarske novine Blick citirale su svjedoka koji je rekao da se u autobusu jedan muškarac polio benzinom i zapalio. Policija nije potvrdila tu tvrdnju, ali je navela da je požar izazvan ljudskim djelovanjem.Vatrogasci su ugasili požar, ali autobus je potpuno uništen. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju vozilo potpuno zahvaćeno plamenom i gusti dim.

Autobus pripada kompaniji PostAuto, koja uglavnom obavlja redovne linije u ruralnim područjima,pišu Vijesti

