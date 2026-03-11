Beba (1) hitno prebačena u Sarajevo nakon pada u otvoreni šaht kod ambulante: Provalija duboka 10 metara!

Zbog neobezbijeđenog i otvorenog šahta, dijete od svega 18 mjeseci palo je u provaliju duboku oko 10 metara

Prava drama dogodila se u Biljanskoj dolini na lokalitetu Rudnik, gdje je dijete staro svega 18 mjeseci palo u otvoreni i neobezbijeđeni šaht koji se nalazi neposredno ispred ulaza u ambulantu.

Prema informacijama koje su potvrđene za portal Crna Hronika, šaht dubok oko deset metara bio je otvoren i bez adekvatne zaštite, što je dovelo do teške nesreće. Nakon pada, dijete je hitno zbrinuto, a potom transportovano u Sarajevo radi daljnjeg liječenja.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili uviđaj, dok je prostor oko šahta naknadno ograđen zaštitnom trakom.

Mještani Biljanske doline ogorčeni su zbog, kako navode, dugotrajnog nemara i nebrige nadležnih institucija.

– Sa nevjericom i ogorčenjem prenosimo vijest o stravičnom događaju koji se desio u našoj dolini – na Rudniku, direktno ispred ulaza u ambulantu. Zbog neobezbijeđenog i otvorenog šahta, dijete od svega 18 mjeseci palo je u provaliju duboku oko 10 metara. Cijela naša zajednica je u mislima s porodicom i molimo se za brz i uspješan oporavak mališana – kazao je za Crnu Hroniku Sadber Zlatić.

Građani postavljaju pitanje odgovornosti za ovakav propust, posebno imajući u vidu da se opasni otvor nalazi na javnoj površini i u neposrednoj blizini medicinske ustanove.

– Ko je odgovoran za to što je šaht ispred medicinske ustanove ostao otvoren i nezaštićen? Koliko još života treba biti ugroženo da bi se osnovne stvari u infrastrukturi dovele u red? – poručuju mještani, koji traže hitnu reakciju nadležnih i sankcionisanje odgovornih.

Očekuje se da će nadležne službe nakon uviđaja utvrditi sve okolnosti ovog događaja, dok se javnost nada dobrim vijestima o zdravstvenom stanju povrijeđenog djeteta.

