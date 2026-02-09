Umor, glavobolja, suha koža? Možda vam jednostavno nedostaje vode

Liječnica Nadira Aval objasnila je šta se događa s tijelom kada ne pijete dovoljno vode. Iako optimalna dnevna količina varira, postoje opće smjernice: djeca od četiri do osam godina trebala bi unositi oko 1,2 litre, dok starije osobe preko 60 godina trebaju između 1,6 i 2 litre dnevno.

Nedovoljan unos tekućine utječe na mozak jer se smanjuje volumen krvi, što može dovesti do slabije opskrbe kisikom i očitovati se glavoboljom, osjećajem pritiska u glavi ili smanjenom koncentracijom. Dehidracija također smanjuje proizvodnju sline, što uzrokuje suhoću u ustima, a usne često postaju ispucale. Koža gubi elastičnost i zategnutost, što se može provjeriti jednostavnim testom štipanjem – ako se koža ne vrati brzo u normalan položaj, to može biti znak dehidracije.

Nedostatak vode u organizmu često uzrokuje umor jer se tijelo mora dodatno naprezati da bi obavljalo osnovne funkcije, što smanjuje razinu energije. U težim slučajevima može doći do pada krvnog pritiska, vrtoglavice pa čak i nesvjestice.

Blaga do umjerena dehidracija obično se rješava povećanim unosom tekućine, no kod težih oblika ili osjetljivih skupina, poput male djece i starijih osoba, može biti potrebna liječnička pomoć.

