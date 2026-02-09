Lifestyle

Umor, glavobolja, suha koža? Možda vam jednostavno nedostaje vode

4.5K  
Objavljeno prije 39 minuta

Iako optimalna dnevna količina varira, postoje opće smjernice

Liječnica Nadira Aval objasnila je šta se događa s tijelom kada ne pijete dovoljno vode. Iako optimalna dnevna količina varira, postoje opće smjernice: djeca od četiri do osam godina trebala bi unositi oko 1,2 litre, dok starije osobe preko 60 godina trebaju između 1,6 i 2 litre dnevno.
Nedovoljan unos tekućine utječe na mozak jer se smanjuje volumen krvi, što može dovesti do slabije opskrbe kisikom i očitovati se glavoboljom, osjećajem pritiska u glavi ili smanjenom koncentracijom. Dehidracija također smanjuje proizvodnju sline, što uzrokuje suhoću u ustima, a usne često postaju ispucale. Koža gubi elastičnost i zategnutost, što se može provjeriti jednostavnim testom štipanjem – ako se koža ne vrati brzo u normalan položaj, to može biti znak dehidracije.

Nedostatak vode u organizmu često uzrokuje umor jer se tijelo mora dodatno naprezati da bi obavljalo osnovne funkcije, što smanjuje razinu energije. U težim slučajevima može doći do pada krvnog pritiska, vrtoglavice pa čak i nesvjestice.

Blaga do umjerena dehidracija obično se rješava povećanim unosom tekućine, no kod težih oblika ili osjetljivih skupina, poput male djece i starijih osoba, može biti potrebna liječnička pomoć.


