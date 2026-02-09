Schmidt udario po bh. političarima: ‘Neka Cvijanović nađe vremena da kaže ljudima nešto drugo, Čoviću poručujem…’

Visoki predstavnik Christian Schmidt dao je intervju na FACE TV-u, koji je izazvao brojne reakcije, a nekoliko dana nakon emitovanja, Ured visokog predstavnika (OHR) podijelio je intervju na platformi X, uz link ka YouTube video zapisu.

Schmidt je u intervjuu govorio o nekoliko ključnih tema koje se tiču trenutne političke situacije u Bosni i Hercegovini, uključujući i put Milorada Dodika u Washington, kao i ponovljene izbore u bh. entitetu Republika Srpska.

Schmidt je iznio i svoje razočaranje u političare, ističući da, iako svi znaju kako funkcioniše međunarodni sistem i Dejtonski mirovni sporazum, oni se ipak ne bave onim zbog čega su izabrani. Smatra da političari BiH imaju odgovornost da rade na važnim pitanjima, uključujući pristupanje EU, jer bi BiH u suprotnom mogla zapasti u ozbiljne probleme.

– Amerikanci znaju šta trebaju raditi. Šta Milorad Dodik može njima da ponudi? Neka Cvijanović nađe vremena da kaže ljudima nešto drugo, a ne samo da ja ne radim prave stvari. Svom prijatelju Draganu Čoviću poručujem: ‘Schmidt jeste imenovan odlukom Vijeća za implementaciju mira.’ Košarac zaglavio u Domu naroda. To su vam ti ljudi koji ‘znaju’ šta treba raditi sa Dejtonom, a ne rješavaju ono što im je posao. Ako ne uđe u EU, BiH bi mogla upasti u probleme. Razočaran sam u političare. Znaju kako svijet funkcioniše, znaju kako Dejton funkcioniše… neka se bave onim zbog čega su izabrani – naveo je Schmidt.

