BH Telecom: Hayat se vraća na Moja TV

Navedenim dopisom je izvan svake sumnje data saglasnost BH Telecomu za nekomercijalnu distribuciju, čime su ispunjeni svi uslovi za ponovnu dostupnost programa navedenih televizijskih kuća korisnicima platforme Moja TV. Ovim je jasno potvrđeno da je cijeli slučaj imao isključivo pravnu, a ne političku pozadinu.

Podsjećamo javnost da je, u skladu s važećim zakonskim i regulatornim propisima, BH Telecom obavezan distribuirati domaće televizijske kanale s nacionalnom frekvencijom ukoliko se takvo emitovanje ne uvjetuje plaćanjem naknade,pišuVijesti

Nakon što se ispune zakonski uslovi, odnosno nakon što BH Telecom od strane Regulatorne agencije za komunikacije zaprimi ažuriranu programsku listu, navedeni kanali će biti dostupni našim korisnicima.

Kompanija ostaje dosljedno posvećena transparentnom i zakonitom poslovanju, te kontinuiranoj saradnji sa svim domaćim televizijskim kućama, s ciljem zaštite interesa svojih pretplatnika.

