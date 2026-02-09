Hitno dignuti borbeni avioni Izraela: Putnički avion dopraćen do Tel Aviva FOTO VIDEO

Incident se dogodio u nedjelju poslijepodne , a alarm je navodno izazvalo dijete koje je promijenilo naziv žarišne točke na telefonu svojih roditelja u arapsku riječ “terorist” , piše britanski Sun.

A Wizz Air (W9) flight approaching Israel was intercepted by fighter jets after reports of suspicious onboard behavior, prompting emergency security measures before landing safely.#flighty #flight #airlines #aviation #news #aviation pic.twitter.com/Mya1VMHXYw — NextFly (@nextflyapp) February 9, 2026

Roditelji djeteta, koji su tajno preimenovali Wi-Fi hotspot na njegovom telefonu, navodno su ultraortodoksni Židovi.

Podaci FlightRadara kasnije su pokazali da je avion tri puta kružio iznad Sredozemnog mora, južno od Cipra, dok su sigurnosne službe procjenjivale zračnu situaciju.

Zrakoplov je na kraju sigurno dovezen do zračne luke Ben Gurion u Izraelu , gdje su putnike dočekali psi za otkrivanje bombi.

UPDATE 🔴 A Wizz Air flight from Ben Gurion Airport to London turned back to Israel after a suspected security incident. The IAF scrambled fighter jets to escort the aircraft after a passenger reportedly received a threatening message. Authorities later said the plane- pic.twitter.com/Hq6hI1IbIM — faiyaz brohi (@FaiyazB) February 8, 2026

Portparol Uprave aerodroma Izraela potvrdio je da je strah bio neosnovan.

Sličan incident dogodio se 15. januara na letu iz Istanbula za Barcelonu, kada je jedan od putnika promijenio naziv svoje internetske mreže, čiji je naziv sadržavao prijetnju bombom.

