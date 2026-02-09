Svijet

Hitno dignuti borbeni avioni Izraela: Putnički avion dopraćen do Tel Aviva FOTO VIDEO

50.4K  
Objavljeno prije 1 sat

Avion Wizz Aira koji je letio iz Londona za Tel Aviv presreli su izraelski borbeni zrakoplovi i otpratili ga do zračne luke u Tel Avivu zbog navodne prijeteće poruke na telefonu.

Incident se dogodio u nedjelju poslijepodne , a alarm je navodno izazvalo dijete koje je promijenilo naziv žarišne točke na telefonu svojih roditelja u arapsku riječ “terorist” , piše britanski Sun.

Roditelji djeteta, koji su tajno preimenovali Wi-Fi hotspot na njegovom telefonu, navodno su ultraortodoksni Židovi.

Podaci FlightRadara kasnije su pokazali da je avion tri puta kružio iznad Sredozemnog mora, južno od Cipra, dok su sigurnosne službe procjenjivale zračnu situaciju.

Zrakoplov je na kraju sigurno dovezen do zračne luke Ben Gurion u Izraelu , gdje su putnike dočekali psi za otkrivanje bombi.

Portparol Uprave aerodroma Izraela potvrdio je da je strah bio neosnovan.

Sličan incident dogodio se 15. januara na letu iz Istanbula za Barcelonu, kada je jedan od putnika promijenio naziv svoje internetske mreže, čiji je naziv sadržavao prijetnju bombom.


Teme:, , , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh