“Usvojili smo, jednoglasno, Program reformi i šaljemo ga u sjedište NATO-a”

…nakon što je Vijeće ministara BiH danas jednoglasno usvajio Programa reformi BiH za saradnju sa NATO-om.

“Usvojili smo Program reformi i šaljemo ga u NATO.

“Ovo ohrabruje i najavljuje uslove da krenemo ozbiljnije povratak na tračnice za punopravno članstvo u NATO savezu”, zaključio je Konaković.

