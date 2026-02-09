“Usvojili smo, jednoglasno, Program reformi i šaljemo ga u sjedište NATO-a”

…nakon što je Vijeće ministara BiH danas jednoglasno usvajio Programa reformi BiH za saradnju sa NATO-om.
“Usvojili smo Program reformi i šaljemo ga u NATO.
“Ovo ohrabruje i najavljuje uslove da krenemo ozbiljnije povratak na tračnice za punopravno članstvo u NATO savezu”, zaključio je Konaković.
