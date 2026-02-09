BiH

“Usvojili smo, jednoglasno, Program reformi i šaljemo ga u sjedište NATO-a”

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je pres konferenciju…

…nakon što je Vijeće ministara BiH danas jednoglasno usvajio Programa reformi BiH za saradnju sa NATO-om.

“Usvojili smo Program reformi i šaljemo ga u NATO.

“Ovo ohrabruje i najavljuje uslove da krenemo ozbiljnije povratak na tračnice za punopravno članstvo u NATO savezu”, zaključio je Konaković.


