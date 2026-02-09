Najveća mobilizacija od završetka Hladnog rata FOTO/VIDEO

Vježba će simulirati fiktivni scenarij u kojem jedna od dvije fiktivne države nastoji destabilizirati drugu kako bi spriječila njezin pristup Europskoj uniji.

Vježba Orion 26, koja traje do 30. travnja, uključuje 25 ratnih brodova , uključujući nosač aviona Charles de Gaulle, 140 zrakoplova , 1200 dronova , kao i oružane snage iz 24 zemlje , izvijestio je danas Euronews, dodajući da među zemljama sudionicama su Japan, Švicarska, Maroko i Sjedinjene Američke Države.

Francusko ministarstvo oružanih snaga izjavilo je da je Orion 26 “ključni događaj u francuskoj operativnoj pripremi za scenarije visokog intenziteta”, s ciljem osposobljavanja snaga za djelovanje u “složenim, raznolikim i izazovnim okruženjima”.

🇫🇷🇪🇺🇨🇦🇺🇸🇷🇺 Message sent. To Moscow: Europe can fight — and is training to win. To Washington: Europe can plan, command, and survive without you. ORION 26 isn’t about replacing NATO — it’s about surviving a world where U.S. leadership is no longer guaranteed. 7/7 pic.twitter.com/Cay8iRq5TO — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) February 9, 2026

Vježba se temelji na izmišljenom scenariju koji uključuje dvije zemlje, Arnland i Mercuria, a navodno je izravno inspirirana sigurnosnim prijetnjama koje Rusija predstavlja za Europu .

U ovom scenariju, ekspanzionistička Mercuria nastoji destabilizirati susjedni Arnland kako bi spriječila njegovo približavanje Europskoj uniji.

The high-intensity multinational exercise ‘Orion-26’ begins with the participation of the 🇪🇸🚢Álvaro de Bazán, part of the Naval Air Group led by the 🇫🇷 aircraft carrier Charles de Gaulle. The main objective of this exercise is to consolidate interoperability between allies. pic.twitter.com/HlStibXoqU — España en la OTAN 🇪🇦 / Spain at NATO (@SpainNATO) February 9, 2026

U vježbi sudjeluju tri brigade, 2150 taktičkih vozila i 40 helikoptera, kao i sposobnosti za kibernetičko i svemirsko ratovanje.

Planirane su i simulacije borbenih djelovanja na otvorenom terenu, protunapada, kao i prelaska prirodnih prepreka, uključujući rijeke Sen i Ob, uz upotrebu bojevog streljiva.

Cilj vježbe je testirati francusku sposobnost vođenja multinacionalne koalicije, kao i učinkovitost komunikacijskih i logističkih lanaca u uvjetima sukoba visokog intenziteta.

Ministarstvo oružanih snaga kaže da je vježba posebno značajna “u kontekstu u kojem bi sudjelovanje u sukobu visokog intenziteta moglo postati stvarnost”.

Orion 26 također uključuje obuku francuskih pričuvnika iz svih grana vojske, kao i kibernetičke vježbe na virtualnim mrežama i u svemiru.

