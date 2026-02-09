Svijet

Najveća mobilizacija od završetka Hladnog rata FOTO/VIDEO

Objavljeno prije 5 minuta

Francuska je započela svoju najveću vojnu vježbu od kraja Hladnog rata, u kojoj sudjeluje 12.500 vojnika, kao dio tromjesečne vježbe osmišljene kao priprema za sukobe visokog intenziteta u Evropi.

Vježba će simulirati fiktivni scenarij u kojem jedna od dvije fiktivne države nastoji destabilizirati drugu kako bi spriječila njezin pristup Europskoj uniji.

Vježba Orion 26, koja traje do 30. travnja, uključuje 25 ratnih brodova , uključujući nosač aviona Charles de Gaulle, 140 zrakoplova , 1200 dronova , kao i oružane snage iz 24 zemlje , izvijestio je danas Euronews, dodajući da među zemljama sudionicama su Japan, Švicarska, Maroko i Sjedinjene Američke Države.

Francusko ministarstvo oružanih snaga izjavilo je da je Orion 26 “ključni događaj u francuskoj operativnoj pripremi za scenarije visokog intenziteta”, s ciljem osposobljavanja snaga za djelovanje u “složenim, raznolikim i izazovnim okruženjima”.

Vježba se temelji na izmišljenom scenariju koji uključuje dvije zemlje, Arnland i Mercuria, a navodno je izravno inspirirana sigurnosnim prijetnjama koje Rusija predstavlja za Europu .

U ovom scenariju, ekspanzionistička Mercuria nastoji destabilizirati susjedni Arnland kako bi spriječila njegovo približavanje Europskoj uniji.

U vježbi sudjeluju tri brigade, 2150 taktičkih vozila i 40 helikoptera, kao i sposobnosti za kibernetičko i svemirsko ratovanje.

Planirane su i simulacije borbenih djelovanja na otvorenom terenu, protunapada, kao i prelaska prirodnih prepreka, uključujući rijeke Sen i Ob, uz upotrebu bojevog streljiva.

Cilj vježbe je testirati francusku sposobnost vođenja multinacionalne koalicije, kao i učinkovitost komunikacijskih i logističkih lanaca u uvjetima sukoba visokog intenziteta.

Ministarstvo oružanih snaga kaže da je vježba posebno značajna “u kontekstu u kojem bi sudjelovanje u sukobu visokog intenziteta moglo postati stvarnost”.

Orion 26 također uključuje obuku francuskih pričuvnika iz svih grana vojske, kao i kibernetičke vježbe na virtualnim mrežama i u svemiru.


