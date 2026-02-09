Evropa preuzima kontrolu

Prema izvješćima, upitna su zapovjedna mjesta u Napulju u Italiji i Norfolku u američkoj saveznoj državi Virginiji, izvijestio je Reuters.

Ovaj potez je u skladu sa zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa da europske nacije preuzmu veću odgovornost za vlastitu sigurnost, podsjeća Reuters i dodaje da je Trumpova administracija pozvala da vojni savez , kojim dugo dominiraju SAD, postane ” NATO predvođen Europom “.

Ranije danas, američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whittaker izjavio je da SAD ne želi demontirati Savez niti ugroziti postojeće saveze, već samo “uravnotežiti” način na koji obrambeni teret leži na različitim zemljama NATO-a, potičući europske saveznike da “čine više i budu sposobni i jaki, jer ta snaga jamči mir”.

