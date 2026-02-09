Putin šalje “sjekače dronova” na front? FOTO/VIDEO

Riječ je o sustavu koji koristi rotirajuće kablove montirane na snažne motore ili ventilatore, što stvara svojevrsnu “vrtložnu barijeru” oko vozila. Njegova je svrha fizički presresti dronove prije nego što dođu u kontakt s oklopom vozila.

Za razliku od klasičnih sustava elektroničkog ratovanja , koji rade ometanjem signala, ovaj koncept se oslanja isključivo na mehaničko uništavanje. Brzo rotirajući kabeli djeluju poput rezača , oštećujući propelere i strukturu FPV dronova na samom kraju napada.

Poseban naglasak stavljen je na borbu protiv dronova navođenih optičkim vlaknima, koji su u posljednje vrijeme sve češći na ukrajinskom bojištu. Takvi dronovi otporni su na elektroničke smetnje, što je bio jedan od ključnih razloga za razvoj ovog sustava.

Prema dostupnim informacijama, sustav se trenutno testira na manjim, daljinski upravljanim gusjeničnim i kotačima upravljanim platformama. Njihova je namjena pružanje podrške jurišnim jedinicama, bez izravnog izlaganja ljudstva neprijateljskoj vatri.

Rus TG channel published several UGV modifications apparently in use by Rus forces at the front: 1) "Cultivator" rocket launcher with two UB-16-57 aircraft rocket pods for Soviet-designed S-5 unguided aircraft rockets of 57 mm caliber; 2) "Swarm" rocket launcher with six RPO-A…

Ovaj pristup predstavlja evoluciju u usporedbi s ranijim improviziranim zaštitnim mjerama, poput takozvanog “cope cagea” napravljenog od kaveza i čeličnih prepreka, koji je značajno ograničavao mobilnost tenkova i nudio samo djelomičnu zaštitu od preciznih udara dronova.

Ukrajina također koristi slične niskotehnološke, ali praktične metode. Među njima su rotirajuće barijere od bodljikave žice dizajnirane za rezanje tankih optičkih kabela ruskih dronova i njihovo onesposobljavanje prije nego što mogu napasti.

The Russian “hedgehog” unraveled steel-cable anti-FPV system for tanks has migrated to their UGVs.

The Russians claim that this "Courier" UGV survived a strike by a Ukrainian FPV and was recovered, but the extra weight of the heavy cables will reduce the vehicle's load capacity.

Za sada nije poznato hoće li ruski sustav ući u širu operativnu upotrebu, niti na kojim će modelima zrakoplova biti implementiran, ali prvi snimci s testiranja već su privukli pozornost vojnih analitičara.

