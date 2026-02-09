Briga ih za Trampa, napašće Iran i bez odobrenja? Zastrašujuća najava glavnog saveznika SAD

Prema novinama, tijekom povjerljivih razgovora izraelska strana je američkim dužnosnicima rekla da u slučaju ozbiljne eskalacije iranskog raketnog programa neće čekati ničije dopuštenje, već će djelovati samostalno.

– Jasno smo rekli Amerikancima da ćemo sami izvesti udar ako Iran prijeđe crvenu liniju kada su u pitanju balistički projektili – rekao je izvor iz izraelskih sigurnosnih struktura.

“Povijesni vremenski okvir” za napad na Iran

U izraelskim političkim i vojnim krugovima sve se više procjenjuje da se otvorio takozvani “povijesni vremenski prozor” za ozbiljan i snažan napad na iransku raketnu infrastrukturu. Prema tim procjenama, trenutni međunarodni kontekst i regionalna situacija pružaju rijetku priliku za dugoročno slabljenje iranskih sposobnosti.

Istovremeno, u Tel Avivu otvoreno izražavaju nepovjerenje prema pristupu Sjedinjenih Američkih Država. Izraelski dužnosnici strahuju da bi, u slučaju zajedničke akcije, Washington mogao izvesti ograničene udare na mali broj ciljeva, proglasiti operaciju uspješnom i povući se, ostavljajući Izrael suočen s mogućim iranskim odgovorom i dugoročnim posljedicama eskalacije.

Kao primjer takvog scenarija, izraelski izvori podsjećaju na ranije američke udare na položaje jemenskih Huta, nakon kojih je, prema njihovom tumačenju, teret regionalne nestabilnosti uvelike pao na američke saveznike u regiji.

Rastuće napetosti na Bliskom istoku

Takve poruke iz Tel Aviva dodatno podižu napetosti na Bliskom istoku, u vrijeme kada su odnosi između Izraela i Irana već dugo na rubu otvorenog sukoba. Izrael Iran smatra egzistencijalnom prijetnjom, posebno zbog razvoja svojih raketnih i nuklearnih programa, dok Teheran izraelske poteze vidi kao izravnu agresiju i destabilizaciju regije.

Iako dužnosnici u Washingtonu javno ne komentiraju ove navode, jasno je da su razlike u pristupu Iranu između SAD-a i Izraela sve izraženije. Pitanje koje se sve češće postavlja u diplomatskim i sigurnosnim krugovima jest hoće li se Izrael, u slučaju procjene da je prijeđena “crvena linija”, doista odlučiti djelovati potpuno samostalno i kakve bi posljedice takav potez imao na regiju i širu međunarodnu sigurnost.

