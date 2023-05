KAD NEMAMO MESA: EVO KAKO SPREMITI POVRĆE NA ROŠTILJU, PAPRIKE, TIKVICE, PARADAJZ, GLJIVE, PATLIDŽAN..

Dok većina na spomen roštilja pomisli na slasne ćevapčiće i ražnjiće, mi predlažemo povrće. Ono je ukusno, niskokalorično i za njegovu pripremu nije potrebno mnogo vremena.

Prije pečenja, povrće premažite maslinovim uljem i lagano posolite i popaprite, a nakon pečenja pospite sjeckanim bosiljkom, peršinom, origanom ili ružmarinom. U nastavku donosimo savjete kako najbolje pripremiti najpoznatije vrste povrća, prenosi 24sata.hr.

Pradajz i parike

Paradajz se sprema izuzetno brzo. Jedan od najvažnijih njezinih sastojaka je likopen, koji dobro podnosi termičku obradu pa će se zadržati i nakon pečenja. Likopen je bitan za naš organizam, jer nas štiti od bolesti srca i krvožilnog sustava. Presjeci paradajz na pola ili deblje ploške te peci do tri minute.

Papriku možeš prerezati na pola po dužini, te sa svake strane peći po pet minuta. Ako želiš biti kreativnija, komade paprike stavi na štap za ražnjiće i peci sa svake strane tri do pet minuta. Paprike imaju dosta vitamina C, koji je važan jer povećava otpornost organizma prema virusnim i bakterijskim infekcijama, uključujući i alergije. Iako vitamin C ne trpi termičku obradu, poslije kratkog pečenja, određena količina će se ipak zadržati.

Gljive na roštilju

Gljive, iako ne pripadaju u skupinu povrća, pripremljene na roštilju imaju odličan okus. Odsjeci im stabljiku i stavi klobuk izravno na roštilj, pa peci osam do deset minuta sa svake strane. Gljive su niskokalorična hrana i sadrže dosta vitamina B i proteina. Vitamin B je neophodan za normalno funkcioniranje organizma.

Tikvice prepolovi i svaku polovicu peci s obje strane pet minuta. Možeš staviti veće komade na štap za ražnjiće ili pak izrezati na kolutiće. Tikvice sadrže dosta kalija koji bitno utječe na rad srčanog mišića i na podražljivost cijeloga mišićnog i živčanoga sustava.

Patlidžan se siječe na polovice i svaka se polovica peče s obje strane po pet minuta. Ima izuzetno malo kalorija, a visok sadržaj biljnih vlakana, pa nam olakšava probavu i pročišćava organizam. Kako ti se ne bi dogodilo da patlidžan bude gorak, posoli ga prije roštiljanja i ostavi da odstoji 30 minuta. Sol će iz njega izvući gorčinu. prenosi hayat

