Izrael skriva podatke: Hiljade vojnika otpušteno zbog psihičkih trauma iz Gaze

zraelska vojska prikriva informacije o otpuštanju hiljada vojnika iz službe tokom rata u Gazi zbog psiholoških poremećaja, objavio je “Haaretz”.Navode da su 2025. godine od glasnogovornika vojske zatražili potpune podatke, ali je zahtjev odbijen uz obrazloženje da ga se mora podnijeti prema izraelskom Zakonu o slobodi informiranja.

Zahtjev za potpunim podacima formalno je podnesen početkom juna 2025. godine, ali vojska još nije odgovorila.

Zakonski rokovi

Prema dnevnim novinama, odlaganje krši zakon, koji nalaže vlastima da odgovore na zahtjeve u roku od 30 dana, a produljenja do 120 dana dopuštena su samo u posebnim okolnostima, prenosi Anadolija.

“Haaretz” je naveo da je otprilike mjesec dana nakon podnošenja zahtjeva vojska saopćila da je dobila 30-dnevno produženje za odgovor, ali još uvijek nije objavila podatke.

Pozivajući se na neimenovane časnike koji su služili u vojnoj kadrovskoj upravi i uredu glasnogovornika, “Haaretz” je naveo da vojska ima tendenciju odgađanja objave podataka koji “ne zadovoljavaju komandante ili ne služe njezinim ciljevima”.Rezervni časnik u kadrovskoj upravi rekao je da postoje časnici “koji znaju kako manipulirati brojkama i postocima i prikrivati informacije koje ne zadovoljavaju vojsku”.

– Ako glasnogovorniku vojske trebaju informacije kako bi opovrgao novinarsku ili političku tvrdnju, ulažu sve napore da ih dobiju u roku od nekoliko sati. Jasno je da vojska ne želi da javnost zna koliki je opseg psihološkog pritiska koji vojnici doživljavaju – rekao je časnik.

Narušavanje morala

Prema novinama, izvori u odjelu za mentalno zdravlje vojske smatraju da vojska ima razloge izbjegavati objavu podataka o tom fenomenu zbog njegovih razmjera, bojeći se da bi mogao narušiti javni moral.

“Haaretz” je objavio da se izraelska vojska od početka rata suočava s neviđenim brojem vojnika koji pate od psiholoških poremećaja.

– U ranim danima, vojska i Ministarstvo odbrane morali su se nositi s neviđenim brojem slučajeva koji uključuju vojnike koji pate od teškog psihološkog stresa – navodi list.

Dodaje se da su mnogi vojnici uključeni u borbe tokom opsade Gaze prijavili ozbiljne mentalne tegobe i rekli da se ne mogu vratiti u borbu.

Prema dnevnim novinama, vojska je značajno povećala broj radnika za mentalno zdravlje, osnovala specijalizirane centre za liječenje te spriječila da porast broja samoubistava bude vidljiv u službenim publikacijama do kraja 2024. godine.

Brojni otpušteni

“Haaretz” je naveo da je prošlog jula, nakon upita novina i peticije koju je podnijelo udruženje Hatzlacha, vojska pristala objaviti podatke koji pokrivaju prvu godinu rata.

Prema tim podacima, 7.241 časnik i vojnik otpušten je tokom tog perioda zbog psiholoških problema.

Izvori u kadrovskoj upravi vojske rekli su novinama da se taj broj smatra najvećim ikad zabilježenim u historiji vojske,piše Avaz

Međutim, neki su časnici navodno rekli da je taj broj niži od stvarnog, dok je vojska službeno poricala da posjeduje potpune podatke o tom fenomenu.

U izvještaju se dodaje da su hiljade regruta tokom rata premještene na potporne ili pozadinske uloge zbog psihološkog stresa ili teške iscrpljenosti.

Izrael je pokrenuo rat u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, u kojemu je ubijeno više od 72.000 Palestinaca i ranjeno više od 172.000, većinom žena i djece.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra, Izrael je nastavio napade i blokadu Gaze, ubivši 837 Palestinaca i ranivši 2.381, većinom žena i djece, uz široko rasprostranjeno razaranje.

